Professores orientadores recebem formação sobre protocolos de segurança e habilidades socioemocionais

A Seed (Secretaria de Educação e Desporto) realiza nesta sexta-feira, 28 de março, a palestra “Protocolo de Segurança Escolar e Competências Socioemocionais da BNCC”. O encontro acontece no auditório da Escola Estadual Maria das Neves Rezende, em Boa Vista, reunindo professores orientadores da capital nos turnos da manhã e da tarde, para discutir medidas de segurança e o fortalecimento das competências socioemocionais na Educação Básica.

A palestra é promovida pelo Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima). A chefe da Dipse (Divisão de Desenvolvimento Psicossocial Escolar), Nazaré Sicsú, destacou a importância da capacitação para a segurança e o bem-estar dos alunos.

“É uma conquista importante para nós, pois nossos orientadores estão sendo capacitados e fortalecidos para lidar com as diversas problemáticas psicossociais que afetam nossos alunos, que muitas vezes chegam à escola com desafios que não são escolha da instituição”, disse.

A iniciativa coletiva é coletiva e envolve não apenas a escola, mas também a comunidade, especialmente o Corpo de Pais e Mestres.

A formação abordou dois eixos centrais: a implementação de protocolos de segurança no ambiente escolar e o desenvolvimento das competências socioemocionais previstas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Essas competências incluem habilidades como autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável, que são essenciais para a formação integral dos estudantes.

O psicólogo Octávio Gasparini, responsável pela palestra sobre o Protocolo de Segurança Escolar, enfatizou a necessidade da participação ativa dos educadores na construção de um ambiente escolar mais seguro:

“Esse protocolo é fruto de uma parceria conjunta com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Ministério Público e órgãos de proteção, como o Conselho Tutelar. Criado em resposta aos trágicos eventos que ocorreram em escolas em todo o Brasil, nosso protocolo tem sido fundamental para prevenir casos semelhantes em Roraima. Isso é um resultado direto do trabalho incansável de nossos agentes educacionais e da colaboração de todos os envolvidos”, acrescentou o psicólogo.

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS

Além da temática da segurança, a psicóloga Geyssy Fany apresentou a relevância das competências socioemocionais da BNCC no contexto educacional. O desenvolvimento dessas competências não apenas melhora o desempenho acadêmico dos alunos, mas também fortalece sua capacidade de lidar com desafios emocionais e sociais.

Para os professores participantes, a formação foi um momento de aprendizado essencial para a prática pedagógica. Daiara Teixeira, Professora Orientadora da Escola Estadual Euclides da Cunha, destacou a importância do evento para sua atuação:

“É essencial que possamos identificar as melhores práticas e tomar decisões informadas para garantir a segurança e o bem-estar de nossos alunos e comunidade escolar, fortalecendo nosso trabalho dentro das escolas, proporcionando ferramentas e conhecimentos necessários para lidar com situações complexas e tomar decisões eficazes.”

A Dipse tem desempenhado um papel fundamental na educação estadual, promovendo ações voltadas ao bem-estar psicológico dos estudantes e à formação de educadores para lidar com questões socioemocionais dentro das escolas. Com iniciativas como essa, a Divisão busca consolidar um ambiente escolar mais acolhedor e preparado para lidar com os desafios da atualidade.

O Ceforr também será responsável pela certificação dos participantes, reforçando o compromisso com a formação contínua dos profissionais da educação, visando à construção de escolas mais seguras e um ensino de qualidade alinhado às diretrizes da BNCC.

