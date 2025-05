Governo convoca nutricionistas, professores e cuidadores para rede estadual de ensino

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), convoca mais profissionais para atender as demandas da rede estadual de ensino. Estão sendo convocados 137 profissionais entre nutricionistas, professores substitutos e auxiliares e cuidadores de alunos.

O Edital N° 77/2025, publicado no Diário Oficial do Estado N° 4933 de 29 de maio, convoca 39 professores substitutos, 63 professores auxiliares e 27 cuidadores de alunos para atender escolas da capital e interior do Estado. O edital completo está disponível para consulta no link: https://drive.google.com/file/d/1WbZiE4n1pozEsTeutd9UmDNIM9UtjLeI/view?usp=sharing

Os convocados devem comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Educação e Desporto, (Praça do Centro Cívico, nº 550, Centro), das 8h às 13h, munidos dos documentos exigidos em edital, para a assinatura de contrato e lotação imediata.

“Estamos convocando profissionais para atender a demanda reprimida que existe em nossas escolas e completar o quadro de profissionais necessários para o bom andamento do processo de ensino. Além dos professores, sabemos que os cuidadores de alunos e os nutricionistas são profissionais essenciais na rotina escolar”, destacou Raniely Souza, diretora do Departamento de Recursos Humanos da Seed.

Cronograma de lotação

De acordo com o cronograma do Edital Nº 77/25, no dia 03 de junho devem comparecer os professores da capital e interior (Alto Alegre, Boa Vista Rural, Cantá, Caracaraí, Caroebe e Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis e Uiramutã).

No dia 04 de junho, os professores auxiliares da capital e interior (Boa Vista, Alto Alegre, Amajri, Cantá, Caroebe, Mucajaí, Caracaraí, Normandia, Rorainópolis e São Luiz do Anauá).

No dia 05 de junho, os profissionais cuidadores de alunos da capital e interior (Bonfim, Cantá, Caracraí, Iracema, Pacaraima, São Luiz do Anauá e Uiramutã).

Nutricionistas

O Governo de Roraima também convoca mais oito profissionais nutricionistas para atender a rede estadual de ensino. A convocação está no Edital N° 74/2025 que foi publicado no Diário Oficial do Estado Nº 4928 de 22 de maio e pode ser consultado no link https://drive.google.com/file/d/1zainsrdLwJxeuysj1nDqB693wQg6rdkf/view?usp=sharing.

Os nutricionistas convocados devem comparecer no dia 02 de junho, segunda-feira, ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Educação e Desporto, (Praça do Centro Cívico, nº 550, Centro), das 8h às 13h, munidos dos documentos exigidos em edital, para a assinatura de contrato e lotação.

