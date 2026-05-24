Governo de Roraima premia vencedores do II Prêmio Roraimense de Ciência, Tecnologia e Inovação

Evento promovido pela Faperr distribuiu R$ 72 mil em bolsas de apoio técnico e reconheceu pesquisadores, empreendedores, professores e profissionais da comunicação

O Governo de Roraima, por meio da Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima), premiou 21 vencedores da 2ª edição do Prêmio Roraimense de Ciência, Tecnologia e Inovação em cerimônia realizada nessa segunda-feira, 18, no Palácio Senador Hélio Campos.

O evento reuniu autoridades, pesquisadores, empreendedores e profissionais da imprensa para reconhecer iniciativas e trajetórias que contribuem para o fortalecimento do ecossistema de ciência, tecnologia e Inovação no Estado.

Ao todo, foram investidos R$ 72 mil em bolsas de apoio técnico distribuídas entre os três primeiros colocados de cada categoria, nos valores de R$ 4 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro. Os premiados também representarão Roraima na etapa nacional do Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação – Professor Ennio Candotti.

Durante a cerimônia, o governador de Roraima, Soldado Sampaio, destacou a importância dos investimentos em ciência e inovação para o desenvolvimento do Estado e relembrou sua participação no processo de criação da Fundação.

“Nós avançamos em todas as áreas por meio da ciência. Sou fomentador da ciência e, enquanto governador estiver, estarei à disposição para apoiar a ciência”, assegurou.

O governador também ressaltou a necessidade de investir em soluções que tragam impactos futuros para a sociedade.

“Precisamos pensar um passo à frente e investir em ciência para solucionar, no futuro, problemas que enfrentamos hoje, como tecnologias para aprimorar a gestão pública e sistemas de monitoramento que contribuam para a redução da criminalidade no Estado”, afirmou.

A iniciativa tem como objetivo reconhecer trajetórias e projetos relevantes para o desenvolvimento científico e tecnológico, estimular soluções voltadas ao desenvolvimento social e econômico e fortalecer a produção científica em Roraima.

O presidente da Faperr, Pedro Cirino, destacou que a premiação também busca ampliar a visibilidade de pesquisas e iniciativas desenvolvidas em Roraima.

“Já estamos com quatro anos de funcionamento da Fundação, e identificar esses projetos exitosos, tornar públicas as ações e os recursos que o Governo do Estado disponibiliza para que a gente desenvolva a pesquisa, a ciência, a inovação e a tecnologia”, destacou.

Pedro Cirino também ressaltou o direcionamento prático dos projetos apoiados pela Fundação.

“Diferente das pesquisas acadêmicas, os resultados de todas as nossas chamadas públicas têm foco na aplicação prática dos resultados em toda a cadeia produtiva do estado”, enfatizou.

Entre os premiados está a cientista de alimentos, professora e pesquisadora do IFRR, Danielle Cunha, vencedora na categoria Pesquisador Inovador – Inovação para o Setor Empresarial. Ela desenvolve pesquisas há mais de 15 anos ligadas ao açaí, à jussara e à bioeconomia amazônica.

“Projetos como esse são muito importantes, porque nos auxiliam a continuar na pesquisa. É a validação de um projeto e muito importante para o pesquisador. Então, iniciativas assim devem continuar para que nós pesquisadores e instituições possamos continuar auxiliando indústrias e o setor produtivo de Roraima a continuar fluindo”, pontuou.

Também premiado, o CEO da Agranus, Carlos Johnatan Coutinho da Silva, segundo colocado na categoria Empresa Inovadora de Base Tecnológica, afirmou que a iniciativa fortalece o ambiente de inovação local.

“É muito importante termos eventos que valorizem as startups e os empreendedores, porque nós, que estamos no extremo norte do país, enfrentamos muito mais dificuldades do que outras startups para alcançar esse patamar”, enfatizou.

Lista dos vencedores:

Pesquisador Destaque

Ciências da Vida:

1° lugar: Sandra Catia Uchoa Arcanjo / UFRR

2° lugar: Kedma da Silva Matos / UFRR

3° lugar: Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto / UFRR

Ciências Exatas:

1° lugar: Denise Andrade do Nascimento / UFRR

2° lugar: Francisco Diego Martins Nobre / UFRR

3° lugar: Mirla Janaina Augusta Cidade / UFRR

Ciências Humanas:

1° lugar: Cora Elena Gonzalo Zambrano / UERR

2° lugar: Isabella Coutinho Costa / UERR

3° lugar: Tatiana da Silva Capaverde / UFRR

Categoria Pesquisador Inovador:

Inovação para o setor empresarial:

1° lugar: Danielle Cunha de Souza Pereira / IFRR

Inovação para o setor público

1° lugar: Bruno César Barreto de Figueirêdo / UERR

2° lugar: Yuri Cesar de Lima e Silva / UFRR

Categoria Professor Ciência na Escola

1° lugar: Hstéffany Pereira Muniz Araújo / Seed – Escola São José

2° lugar: Luis José de Oliveira Geraldes Primeiro / Seed – Escola Estadual Profª Maria das Dores Brasil

3° lugar: Luciene Moreira da Silva / Seed – Escola Estadual Antonia Coelho de Lucena

Categoria Profissional de Comunicação

1° lugar: Caíque Mateus Rodrigues de Sousa / G1 Roraima

2° lugar: Yara Chagas Ramalho / G1 Roraima

3° lugar: Daniel Anderson de Oliveira / UFRR

Categoria Empresa de Base Tecnológica

Empresa Inovadora

1° lugar: ZETA VENOM – Proponente Felipe Augusto Cerni

2° lugar: AGRANUS – Proponente: Carlos Johnatan Coutinho da Silva

3° lugar: INOVA BIOFOODS – Proponente: Hiran Santos Lima

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