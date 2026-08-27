Fesporte apoia o  37º Torneio Estadual de Ginástica Artística em Florianópolis

Na imagem o presidente da Fesporte, Jeferson Batista, com o presidente da Federação de Ginástica de Santa Catarina, Robson Vieira e o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, Renan Pirath

O Floripa Airport transformou-se no cenário de um dos maiores espetáculos esportivos de base de Santa Catarina. Com o apoio fundamental da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), o 37º Torneio Estadual de Ginástica Artística reuniu, neste fim de semana, um grande público e centenas de novos talentos que representam o futuro da modalidade no estado.

O evento contou com a participação recorde de 982 crianças, vindas de diversas regiões catarinenses. O terminal aeroportuário, conhecido por sua infraestrutura moderna, deu lugar a tablados, e solos, proporcionando uma experiência única tanto para os atletas mirins quanto para os passageiros e familiares que acompanharam as apresentações.

Incentivo à base e novos talentos

Para a Fesporte, o apoio ao torneio reforça o compromisso em descentralizar o esporte e incentivar a prática desde a infância. “Ver quase mil crianças reunidas em torno da ginástica artística, em um espaço tão inovador, mostra a força do nosso esporte. O papel da Fesporte é justamente este: dar o suporte necessário para que as federações promovam eventos desse porte, que aliam inclusão social, saúde e alto rendimento”, destaca a presidência da Fesporte, Jeferson Batista.

Assessoria de Comunicação da Fesporte

Jornalista Guilherme Brazzalle

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