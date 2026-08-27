NOTÍCIAS

Fesporte apoia o  37º Torneio Estadual de Ginástica Artística em Florianópolis

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Fesporte apoia o  37º Torneio Estadual de Ginástica Artística em Florianópolis

Na imagem o presidente da Fesporte, Jeferson Batista, com o presidente da Federação de Ginástica de Santa Catarina, Robson Vieira e o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, Renan Pirath

O Floripa Airport transformou-se no cenário de um dos maiores espetáculos esportivos de base de Santa Catarina. Com o apoio fundamental da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), o 37º Torneio Estadual de Ginástica Artística reuniu, neste fim de semana, um grande público e centenas de novos talentos que representam o futuro da modalidade no estado.

O evento contou com a participação recorde de 982 crianças, vindas de diversas regiões catarinenses. O terminal aeroportuário, conhecido por sua infraestrutura moderna, deu lugar a tablados, e solos, proporcionando uma experiência única tanto para os atletas mirins quanto para os passageiros e familiares que acompanharam as apresentações.

Incentivo à base e novos talentos

Para a Fesporte, o apoio ao torneio reforça o compromisso em descentralizar o esporte e incentivar a prática desde a infância. “Ver quase mil crianças reunidas em torno da ginástica artística, em um espaço tão inovador, mostra a força do nosso esporte. O papel da Fesporte é justamente este: dar o suporte necessário para que as federações promovam eventos desse porte, que aliam inclusão social, saúde e alto rendimento”, destaca a presidência da Fesporte, Jeferson Batista.

Assessoria de Comunicação da Fesporte
Jornalista Guilherme Brazzalle
Telefone: (48) 99190-9994
E-mail: guilherme@fesporte.sc.gov.br

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Guarda Municipal realiza Operação Tatuí em Copacabana na madrugada deste domingo, 29/11 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

A ação é uma das medidas para garantir a segurança no Réveillon. Crédito: Divulgação/GM A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) realizou, na madrugada deste domingo (29/12), a Operação Tatuí na Praia de Copacabana, na Zona Sul. A ação é uma das medidas preventivas com foco no ordenamento urbano e segurança para o Réveillon 2025. Equipes […]
NOTÍCIAS

Estado mais seguro do país: Santa Catarina registra menor número de homicídios para o mês de maio em 18 anos

Posted on Author boavistaagora.com.br

Fotos: Divulgação /SSP Santa Catarina alcançou um resultado histórico na segurança pública ao registrar 22 homicídios em maio de 2026, o menor número para o mês desde o início da série histórica, em 2008. O resultado representa uma redução de 42,1% em relação a maio de 2025, quando foram contabilizados 38 casos, reforçando um cenário […]
NOTÍCIAS

Férias no Bioparque Pantanal une brincadeiras, natureza e aprendizado nas férias de julho – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Bioparque Pantanal preparou uma programação para as férias escolares de julho, com atividades voltadas a crianças de 6 a 12 anos, unindo aprendizado, diversão e educação ambiental. Entre os dias 21 a 31 de julho, o Núcleo de Educação Ambiental (NEA) promoverá uma série de oficinas lúdicas e interativas para estimular a conscientização ambiental […]