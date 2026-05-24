Sesau realiza qualificação voltada à sistema de monitoramento, análise e avaliação dos agravos

Curso sobre o Sistema de Informações de Agravos de Notificação teve participação de 33 profissionais da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde

A Sesau (Secretaria de Saúde) realizou nesta terça-feira, 19, um treinamento focado no Sinan (Sistema de Informações de Agravos de Notificação) e na ferramenta de tabulação de dados Tabwin.

O objetivo é fortalecer a capacidade de monitoramento, análise e avaliação dos agravos e doenças de interesse em saúde pública e qualificar os dados das notificações produzidas pelas áreas técnicas.

O treinamento foi realizado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica da CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde) e ocorreu na sede do órgão, contando com a participação de 33 profissionais da coordenadoria, entre novos gerentes e técnicos da vigilância em saúde.

Responsável por ministrar a qualificação, o diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica, José Vieira Filho, explicou que o curso é voltado especificamente para gestão e avaliação dessas informações, acompanhamento junto aos municípios.

“O nosso objetivo é que os nossos profissionais tenham esse conhecimento e saibam avaliar essas informações e dar clareza, para que o Estado tenha um retrato fiel sobre a incidência dessas doenças e saber interpretar essas informações”, ressaltou.

Com a qualificação, os profissionais poderão aprimorar o uso das informações epidemiológicas para subsidiar a tomada de decisão e o planejamento das ações de vigilância em saúde no Estado.

“É também muito importante para qualificar as equipes técnicas e aprimorar as informações de vigilância que vão nos ajudar no planejamento de saúde em todo o Estado”, destacou a gerente do Núcleo de Controle de Zoonoses, Lorena Teles, que participou do curso.

Também participante da qualificação, a gerente do Núcleo de ISTs/Aids, Maria de Aparecida Cândido, pontua que o encontro é essencial para mostrar como o sistema auxilia no período de notificação e quais unidades notificar.

“Então o que mais precisarem da gente, estaremos capacitados a partir de hoje para estar tanto tirando dúvidas, quanto acompanhando e ainda mais perto desse sistema que é tão importante para o nosso trabalho”, disse.

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