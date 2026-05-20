Cartões XP em 2026, do XP One, Legacy ao Visa Infinite Privilege, veja qual combina com seu patrimônio

Por MRNews
A XP Investimentos ampliou fortemente sua atuação no segmento de cartões premium e hoje possui uma das linhas mais completas do mercado brasileiro. Atualmente, a instituição oferece diferentes opções dentro do ecossistema Visa Infinite, atendendo desde investidores iniciantes até clientes do segmento Private Banking.
Entre os principais produtos estão o Cartão XP One, o Cartão XP VISA Infinite, o Cartão XP Legacy e o exclusivo XP Visa Infinite Privilege.
O grande diferencial da linha está na combinação entre investimentos, salas VIP, pontuação agressiva, Investback e benefícios premium voltados para viagens e experiências exclusivas.
Como funcionam os segmentos da XP?
A XP divide seus clientes conforme o patrimônio investido na plataforma. Cada segmento libera benefícios específicos, atendimento diferenciado e acesso a determinados cartões.
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Tabela dos segmentos XP
|Segmento XP
|Patrimônio Investido
|Cartão Principal
|Sala VIP
|Principais Benefícios
|Digital
|Até R$ 100 mil
|XP Visa One
|2 acessos/ano mediante gasto
|Conta internacional gratuita, especialistas sob demanda
|Exclusive
|A partir de R$ 100 mil
|XP Visa Infinite
|4 acessos/ano mediante gasto
|Assessoria, mesa de seguros e suporte em crédito
|Signature
|A partir de R$ 300 mil
|XP Visa Infinite
|4 acessos/ano
|Assessoria 360°, mesa de operações e spread diferenciado
|Unique
|A partir de R$ 3 milhões
|XP Legacy ou Privilege
|Acesso ilimitado
|Wealth Planning, banker CFP® e eventos exclusivos
O Cartão XP One é o cartão mais acessível da linha. Ele exige apenas R$ 5 mil investidos na XP e já entrega benefícios que superam muitos cartões tradicionais do mercado.
Principais benefícios do XP One
|Benefício
|Detalhes
|Investimento mínimo
|R$ 5 mil
|Anuidade
|Gratuita
|Sala VIP
|2 acessos anuais
|Pontuação máxima
|Até 1,8 ponto por dólar
|Investback máximo
|Até 1,1%
|Benefícios
|Visa Infinite
Como funciona o Turbo Benefícios do XP One?
O XP One possui uma modalidade chamada Turbo Benefícios.
Acúmulo padrão
- Até 1% de Investback
OU
- 1,6 ponto por dólar
Acúmulo turbinado
Ao receber salário na XP ou movimentar mais de R$ 7.500 na conta digital:
- Até 1,1% de Investback
OU
- 1,8 ponto por dólar
Mesmo sendo o cartão de entrada da XP, ele já oferece acessos a salas VIP e benefícios Visa Infinite.
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O Cartão XP Infinite é considerado por muitos o melhor equilíbrio entre benefícios e exigência patrimonial.
Ele exige a partir de R$ 50 mil investidos e entrega vantagens mais robustas em viagens e pontuação.
Benefícios do XP Infinite
|Benefício
|Detalhes
|Investimento mínimo
|R$ 50 mil
|Anuidade
|Gratuita
|Sala VIP
|4 acessos anuais
|Pontuação máxima
|Até 3 pontos por dólar
|Investback máximo
|Até 1,5%
|Benefícios
|Visa Infinite
Turbo Benefícios do XP Infinite
Acúmulo padrão
- 1% de Investback
OU
- 2,2 pontos por dólar
Com portabilidade de salário
- Até 1,5% de Investback
OU
- Até 3 pontos por dólar
Com pagamentos acima de R$ 7,5 mil
- Até 1,2% de Investback
OU
- Até 2,5 pontos por dólar
O XP Infinite acaba sendo extremamente competitivo para clientes intermediários que viajam algumas vezes ao ano e desejam acumular pontos sem pagar anuidade.
O Cartão XP Legacy representa o segmento premium avançado da XP.
Voltado para clientes com pelo menos R$ 1 milhão investido, ele aposta em benefícios de luxo e viagens internacionais.
Benefícios do XP Legacy
|Benefício
|Detalhes
|Investimento mínimo
|R$ 1 milhão
|Material
|Metal
|Sala VIP
|Ilimitada
|Acompanhantes
|Até 12 por ano
|Concierge
|Forbes Travel Guide
|Pontuação internacional
|Até 10 pontos por dólar
|Investback internacional
|Até 5,5%
Anuidade do XP Legacy
|Condição
|Benefício
|Patrimônio acima de R$ 3 milhões
|Isenção total
|Gastos acima de R$ 40 mil/mês
|Isenção total
|Gastos acima de R$ 20 mil/mês
|50% de desconto
A anuidade padrão é de R$ 350 por mês.
O cartão também oferece:
- Fast Pass em GRU e Galeão
- Concierge premium
- Cartão de metal
- Benefícios Visa Infinite
- Atendimento diferenciado
O XP Visa Infinite Privilege é atualmente o cartão mais exclusivo da XP.
O produto é voltado para clientes Private Banking com patrimônio acima de R$ 30 milhões.
Principais benefícios do Privilege
|Benefício
|Detalhes
|Patrimônio mínimo
|Acima de R$ 30 milhões
|Pontuação nacional
|5 pontos por dólar
|Pontuação internacional
|11 pontos por dólar
|Sala VIP
|Ilimitada
|Convidados
|Até 20 por ano
|Concierge
|Premium personalizado
|Benefício especial
|Helicóptero para aeroporto
O que torna o Privilege tão exclusivo?
O cartão oferece benefícios extremamente raros no mercado brasileiro:
- Transfer anual de helicóptero para o aeroporto
- Acesso ilimitado ao DragonPass
- Sala Visa Privilege em Guarulhos
- Concierge premium de luxo
- Atendimento Private Banking
Além disso, o cartão possui anuidade de R$ 18 mil por ano.
|Cartão
|Patrimônio exigido
|Sala VIP
|Pontuação máxima
|Anuidade
|XP One
|R$ 5 mil
|2 acessos/ano
|Até 1,8 pts/USD
|Grátis
|XP Infinite
|R$ 50 mil
|4 acessos/ano
|Até 3 pts/USD
|Grátis
|XP Legacy
|R$ 1 milhão
|Ilimitada
|Até 10 pts/USD
|R$ 4.200/ano
|XP Visa Infinite Privilege
|Acima de R$ 30 milhões
|Ilimitada + 20 convidados
|11 pts/USD
|R$ 18 mil/ano
A escolha depende diretamente do patrimônio investido, perfil de gastos e frequência de viagens.
XP One
Ideal para:
- Clientes iniciantes
- Quem quer Visa Infinite sem anuidade
XP Infinite
Ideal para:
- Investidores intermediários
- Melhor custo-benefício da linha
XP Legacy
Ideal para:
- Clientes de alta renda
- Viajantes frequentes
- Usuários focados em salas VIP e pontos
XP Visa Infinite Privilege
Ideal para:
- Ultra alta renda
- Clientes Private Banking
- Usuários que valorizam exclusividade absoluta
⚠️ Disclaimer
As informações deste artigo possuem caráter exclusivamente informativo e podem sofrer alterações sem aviso prévio por parte da XP Investimentos, da Visa ou de parceiros relacionados.
Benefícios, pontuações, acessos a salas VIP, regras de elegibilidade, Investback e políticas de anuidade podem mudar a qualquer momento.
Antes de solicitar qualquer produto financeiro, confirme todas as condições diretamente nos canais oficiais da instituição.
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