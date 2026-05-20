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Cartões XP em 2026, do XP One, Legacy ao Visa Infinite Privilege, veja qual combina com seu patrimônio

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Por MRNews

A XP Investimentos ampliou fortemente sua atuação no segmento de cartões premium e hoje possui uma das linhas mais completas do mercado brasileiro. Atualmente, a instituição oferece diferentes opções dentro do ecossistema Visa Infinite, atendendo desde investidores iniciantes até clientes do segmento Private Banking.

Entre os principais produtos estão o Cartão XP One, o Cartão XP VISA Infinite, o Cartão XP Legacy e o exclusivo XP Visa Infinite Privilege.

O grande diferencial da linha está na combinação entre investimentos, salas VIP, pontuação agressiva, Investback e benefícios premium voltados para viagens e experiências exclusivas.

Como funcionam os segmentos da XP?

A XP divide seus clientes conforme o patrimônio investido na plataforma. Cada segmento libera benefícios específicos, atendimento diferenciado e acesso a determinados cartões.

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Tabela dos segmentos XP

Segmento XP Patrimônio Investido Cartão Principal Sala VIP Principais Benefícios
Digital Até R$ 100 mil XP Visa One 2 acessos/ano mediante gasto Conta internacional gratuita, especialistas sob demanda
Exclusive A partir de R$ 100 mil XP Visa Infinite 4 acessos/ano mediante gasto Assessoria, mesa de seguros e suporte em crédito
Signature A partir de R$ 300 mil XP Visa Infinite 4 acessos/ano Assessoria 360°, mesa de operações e spread diferenciado
Unique A partir de R$ 3 milhões XP Legacy ou Privilege Acesso ilimitado Wealth Planning, banker CFP® e eventos exclusivos

O Cartão XP One é o cartão mais acessível da linha. Ele exige apenas R$ 5 mil investidos na XP e já entrega benefícios que superam muitos cartões tradicionais do mercado.

Principais benefícios do XP One

Benefício Detalhes
Investimento mínimo R$ 5 mil
Anuidade Gratuita
Sala VIP 2 acessos anuais
Pontuação máxima Até 1,8 ponto por dólar
Investback máximo Até 1,1%
Benefícios Visa Infinite

Como funciona o Turbo Benefícios do XP One?

O XP One possui uma modalidade chamada Turbo Benefícios.

Acúmulo padrão

  • Até 1% de Investback
    OU
  • 1,6 ponto por dólar

Acúmulo turbinado

Ao receber salário na XP ou movimentar mais de R$ 7.500 na conta digital:

  • Até 1,1% de Investback
    OU
  • 1,8 ponto por dólar

Mesmo sendo o cartão de entrada da XP, ele já oferece acessos a salas VIP e benefícios Visa Infinite.

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O Cartão XP Infinite é considerado por muitos o melhor equilíbrio entre benefícios e exigência patrimonial.

Ele exige a partir de R$ 50 mil investidos e entrega vantagens mais robustas em viagens e pontuação.

Benefícios do XP Infinite

Benefício Detalhes
Investimento mínimo R$ 50 mil
Anuidade Gratuita
Sala VIP 4 acessos anuais
Pontuação máxima Até 3 pontos por dólar
Investback máximo Até 1,5%
Benefícios Visa Infinite

Turbo Benefícios do XP Infinite

Acúmulo padrão

  • 1% de Investback
    OU
  • 2,2 pontos por dólar

Com portabilidade de salário

  • Até 1,5% de Investback
    OU
  • Até 3 pontos por dólar

Com pagamentos acima de R$ 7,5 mil

  • Até 1,2% de Investback
    OU
  • Até 2,5 pontos por dólar

O XP Infinite acaba sendo extremamente competitivo para clientes intermediários que viajam algumas vezes ao ano e desejam acumular pontos sem pagar anuidade.

O Cartão XP Legacy representa o segmento premium avançado da XP.

Voltado para clientes com pelo menos R$ 1 milhão investido, ele aposta em benefícios de luxo e viagens internacionais.

Benefícios do XP Legacy

Benefício Detalhes
Investimento mínimo R$ 1 milhão
Material Metal
Sala VIP Ilimitada
Acompanhantes Até 12 por ano
Concierge Forbes Travel Guide
Pontuação internacional Até 10 pontos por dólar
Investback internacional Até 5,5%

Anuidade do XP Legacy

Condição Benefício
Patrimônio acima de R$ 3 milhões Isenção total
Gastos acima de R$ 40 mil/mês Isenção total
Gastos acima de R$ 20 mil/mês 50% de desconto

A anuidade padrão é de R$ 350 por mês.

O cartão também oferece:

  • Fast Pass em GRU e Galeão
  • Concierge premium
  • Cartão de metal
  • Benefícios Visa Infinite
  • Atendimento diferenciado

O XP Visa Infinite Privilege é atualmente o cartão mais exclusivo da XP.

O produto é voltado para clientes Private Banking com patrimônio acima de R$ 30 milhões.

Principais benefícios do Privilege

Benefício Detalhes
Patrimônio mínimo Acima de R$ 30 milhões
Pontuação nacional 5 pontos por dólar
Pontuação internacional 11 pontos por dólar
Sala VIP Ilimitada
Convidados Até 20 por ano
Concierge Premium personalizado
Benefício especial Helicóptero para aeroporto

O que torna o Privilege tão exclusivo?

O cartão oferece benefícios extremamente raros no mercado brasileiro:

  • Transfer anual de helicóptero para o aeroporto
  • Acesso ilimitado ao DragonPass
  • Sala Visa Privilege em Guarulhos
  • Concierge premium de luxo
  • Atendimento Private Banking

Além disso, o cartão possui anuidade de R$ 18 mil por ano.

Cartão Patrimônio exigido Sala VIP Pontuação máxima Anuidade
XP One R$ 5 mil 2 acessos/ano Até 1,8 pts/USD Grátis
XP Infinite R$ 50 mil 4 acessos/ano Até 3 pts/USD Grátis
XP Legacy R$ 1 milhão Ilimitada Até 10 pts/USD R$ 4.200/ano
XP Visa Infinite Privilege Acima de R$ 30 milhões Ilimitada + 20 convidados 11 pts/USD R$ 18 mil/ano

A escolha depende diretamente do patrimônio investido, perfil de gastos e frequência de viagens.

XP One

Ideal para:

  • Clientes iniciantes
  • Quem quer Visa Infinite sem anuidade

XP Infinite

Ideal para:

  • Investidores intermediários
  • Melhor custo-benefício da linha

XP Legacy

Ideal para:

  • Clientes de alta renda
  • Viajantes frequentes
  • Usuários focados em salas VIP e pontos

XP Visa Infinite Privilege

Ideal para:

  • Ultra alta renda
  • Clientes Private Banking
  • Usuários que valorizam exclusividade absoluta

⚠️ Disclaimer

As informações deste artigo possuem caráter exclusivamente informativo e podem sofrer alterações sem aviso prévio por parte da XP Investimentos, da Visa ou de parceiros relacionados.

Benefícios, pontuações, acessos a salas VIP, regras de elegibilidade, Investback e políticas de anuidade podem mudar a qualquer momento.

Antes de solicitar qualquer produto financeiro, confirme todas as condições diretamente nos canais oficiais da instituição.

Tags:
XP One, XP Infinite, XP Legacy, XP Visa Infinite Privilege, cartões XP, cartões premium, Visa Infinite XP, sala VIP XP, Investback XP, pontos XP, cartões para milionários, cartão ultra premium, DragonPass, cartão de metal, cartões de luxo

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