Receita gastronômica de escola estadual do interior de Roraima disputa concurso nacional

Tradicional mingau de banana chamou atenção pela criatividade, sabor, valor nutricional e pelo uso de ingredientes regionais presentes no dia a dia da alimentação escolar

O sabor da alimentação escolar de Roraima está ganhando destaque nacional. A receita “Mingau de Banana”, da Escola Estadual Roraima, localizada na Vila Petrolina, no município de Caracaraí, está entre as finalistas do concurso “Melhores Receitas da Alimentação Escolar”, promovido FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Após entrar para a lista das 55 melhores receitas do país, a preparação agora disputa a etapa de votação popular, que segue aberta até 30 de maio. A receita precisa do apoio da população roraimense para conquistar o título nacional. A votação é realizada pela internet e aberta ao público.

Receita valoriza ingredientes regionais e a produção local

Preparado com banana, farinha de tapioca, leite e açúcar, o mingau utiliza produtos típicos da região de Caracaraí, especialmente da Vila Petrolina, onde a produção de banana e derivados da mandioca integra a cultura e a economia local.

A merendeira da unidade, Maria do Socorro, explicou que a proposta foi desenvolver uma receita nutritiva e que representasse a identidade da comunidade escolar.

“É uma receita muito especial porque usa produtos da nossa terra. Aqui no interior a gente tem muita banana, farinha, tapioca, goma. Então pensamos em fazer algo nutritivo e gostoso para as crianças”, contou.

Emocionada com a classificação para a etapa final, Maria do Socorro acrescenta que sente sentir orgulho em representar uma escola do interior de Roraima em uma competição nacional.

“Me sinto muito feliz e honrada em participar desta competição. Somos uma escola pequena, que muitos nem dão valor, mas mostrar nosso trabalho em um concurso nacional é motivo de orgulho. Peço à população, aos pais, aos amigos, de todo Roraima: votem na nossa receita. Precisamos trazer esse título para a Escola Estadual Roraima”, destacou.

A nutricionista do DAE (Departamento de Apoio ao Educando), Camila Madureira, destacou que a presença da escola entre as finalistas reforça a qualidade do trabalho desenvolvido pelas equipes da alimentação escolar da rede estadual.

“O mingau de banana valoriza nossos ingredientes e a cultura de Roraima. O destaque nacional prova que a merenda escolar une nutrição, identidade e afeto. Isso valoriza as merendeiras, que trabalham nos bastidores com criatividade e dedicação para levar comida de qualidade aos alunos”, afirmou.

Como votar

Para participar da votação, os interessados devem realizar cadastro no site oficial do concurso. Após o cadastro, é necessário acessar a área de votação, informar CPF e inserir o código enviado por e-mail. Em seguida, basta selecionar o estado de Roraima, escolher o município de Caracaraí e votar na receita “Mingau de Banana”, da Escola Estadual Roraima.