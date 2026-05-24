Procon-JP segue denúncia de consumidor e apreende mais de 750kg de carne em supermercado

Após receber denúncia de um consumidor, a fiscalização da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) apreendeu, nesta terça-feira (19), 759 quilos de carnes bovina, suína, de frango e linguiça em um supermercado no bairro Ernani Sátiro, na Capital, que estavam expostos com a data de validade vencida ou sem nenhuma informação de origem. O estabelecimento foi autuado e os produtos foram descartados no local.

O secretário do Procon-JP, Junior Pires, enfatiza a importância de o consumidor ficar atento durante suas compras e realizar a denúncia se suspeitar de alguma irregularidade. “Garanto ao cidadão que consideramos todas as denúncias e reclamações que chegam ao Procon-JP e realizamos a fiscalização o mais rapidamente possível”, afirmou.

Além dos produtos vencidos, a fiscalização detectou irregularidades como a falta de informações, ou seja, sem datas de validade, de fabricação, de manipulação e de origem. “Portanto, o produto estava impróprio para o consumo, conforme a Resolução 216/2024 da Anvisa”, explica o titular do Procon-JP.

Cuidado com perecíveis – Junior Pires aconselha ao consumidor que, ao fazer a feira de alimentos, deve-se observar a data de validade e de fabricação, se há registro nos órgãos de vigilância e se a aparência está com aspecto saudável, principalmente em alimentos perecíveis como carnes.

Penalidades – O estabelecimento autuado está sujeito às penalidades previstas na legislação, a exemplo da aplicação de multas, com a empresa recebendo um prazo legal de 10 dias contados a partir da data do recebimento do auto de infração para proceder a defesa.

Atendimentos do Procon-JP:

Sede: Avenida Pedro I, 382, Tambiá, das 8h às 17h (distribuição de fichas entre 8h e 16h30)

Telefone: 0800-083-2015

WhatsApp Geral: (83) 98665-0179

WhatsApp do transporte público: (83) 98873-9976

Instagram: @procon_jp

Site: procon.joaopessoa.pb.gov.br