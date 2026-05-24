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Hemoraima promove ação com foco no bem-estar físico e emocional dos servidores

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Programação da Cipa contou com roda de conversa sobre o uso responsável das chamadas “canetas emagrecedoras”

O Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima) iniciou nesta terça-feira, 19, uma programação em alusão a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho com ações voltadas à saúde física, emocional e à qualidade de vida dos servidores da unidade.

A programação, promovida pela Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio) da unidade, iniciou com uma roda de conversa sobre o uso responsável das chamadas “canetas emagrecedoras”, conduzida por uma endocrinologista, seguida de consultas com uma nutricionista e exame de bioimpedância.

“Quando o servidor está bem fisicamente e emocionalmente, isso reflete diretamente no ambiente de trabalho, nas relações familiares e na convivência social. A Sipat vem justamente para fortalecer esse cuidado com quem cuida dos outros”, afirmou a representante da Cipa, Whidens Souza.

A programação segue nesta quarta-feira, 20, em parceria com o Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), com atividades de mobilidade e exercícios laborais realizados diretamente nos setores do Hemocentro. A proposta é facilitar a participação dos profissionais sem comprometer o funcionamento dos serviços.

A fisioterapeuta Daniela Campos destacou a importância das ações voltadas ao autocuidado dentro da área da saúde.

“Hoje veio a questão sobre o emagrecimento, sobre como ter uma boa relação com os alimentos. Tivemos disponível uma bioimpedância para olhar também como é que está esse nosso percentual de gordura, porque a gente olha para os outros, mas não olha para a gente”, explicou.

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