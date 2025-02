Programa Concilia recebe a visita da nova diretoria da OAB Sorocaba e reafirma parceria – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/ Secom

O Concilia Sorocaba (Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos) recebeu, nesta quinta-feira (27), a nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Sorocaba para o período de 2025 a 2027. Desde seu início, em outubro de 2022, o programa municipal tem prestado atendimento jurídico gratuito à população, por meio da Secretaria de Governo (Segov).

O Serviço Municipal de Assistência Judiciária Gratuita tem como objetivo oferecer atendimento ágil e digno à população carente de Sorocaba, com ênfase na orientação jurídica e na defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados.

Para conhecer de perto as atividades do Concilia, a nova diretoria da OAB Sorocaba visitou a sede do programa, onde foi recebida por Tarcísio Perico, Dirigente das Unidades Técnicas, e Diego de Morais Silva, coordenador do Concilia. Representando o presidente da OAB Sorocaba, Dr. João Paulo Milano, esteve presente o presidente da Comissão de Assistência Jurídica Gratuita, Dr. Bruno Luis de Moraes Del Cistia.

Também participaram da reunião a colaboradora da OAB, Gerluce Robles Bonizzi; o ex-vice-presidente da Comissão, Dr. Alex José Copertino Júnior; a Dra. Isadora da Costa Martins, membro da Comissão; a assessora de Gabinete, Gabrielle Gabriel Vieira; e o técnico administrativo Giovane Gentile Franzoni.

“A parceria entre a OAB Sorocaba e o Concilia deve se fortalecer e tornar-se cada vez mais efetiva, beneficiando tanto os munícipes quanto a advocacia de Sorocaba e região”, destacou o Dr. Bruno Del Cistia.

Tarcísio Perico também ressaltou a importância da continuidade dessa colaboração. “Com a nova diretoria, acredito que o sucesso se repetirá, pois percebo uma grande receptividade às nossas sugestões, e essa abertura é mútua”, avaliou.

O Concilia oferece atendimento jurídico gratuito à população às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 13h, em sua sede, localizada na Rua Frei Galvão, 229, Vila Santana. Às terças e quintas-feiras, os atendimentos ocorrem no Procon Sorocaba, na Avenida Antônio Carlos Comitre, altura do nº 331, Parque Campolim, no mesmo horário.

Para ser atendido pelo programa, o interessado deve residir em Sorocaba há pelo menos dois anos e possuir renda familiar de até dois salários mínimos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (15) 3212-2870.