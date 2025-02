Seed apresenta avanços e desafios durante a 29ª Assembleia da Opirr

A Seed (Secretaria de Educação e Desporto de Roraima) participou nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, da 29ª Assembleia Estadual dos Professores Indígenas do Estado de Roraima, evento realizado pela Opirr (Organização dos Professores Indígenas de Roraima).

O evento foi realizado no Lago Caracaranã, em Normandia, com o tema “Educação Escolar Indígena – Enfrentando Mudanças Climáticas por Meio dos Conhecimentos Ancestrais para a Resistência das Novas Gerações”.

A Assembleia, que termina nesta sexta-feira, 28, reúne professores, gestores, estudantes, lideranças indígenas, coordenadores pedagógicos estaduais e municipais, além de representantes de instituições governamentais e não governamentais.

O secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, esteve na Assembleia com a equipe administrativa e pedagógica da Seed apresentando perspectivas para a educação escolar indígena em 2025. Ele destacou as formações e capacitações para os profissionais, apresentou resultados positivos e os desafios enfrentados.

“Nosso compromisso é fazer uma educação igualitária, ou seja, garantir que a educação escolar indígena tenha o mesmo suporte e qualidade que a educação não indígena. Esse é o nosso objetivo”, disse Mikael, ressaltando a responsabilidade do Governo de Roraima com a execução das políticas educacionais voltadas para os povos indígenas.

A Coordenadora Geral da Opirr, Marileia Teixeira, também destacou a importância do encontro. “Hoje nós estamos ouvindo as lideranças. É importante, nesse momento, a presença do secretário de educação, professores de todo o Estado, de todas as etnias e estudantes. O diálogo é importante para o entendimento”, pontuou.

Participaram da comitiva da Seed na mesa de debates, além do secretário Mikael Cury-Rad, os diretores de logística, transporte escolar, educação escolar indígena e de merenda escolar, que apresentaram relatórios e esclareceram dúvidas dos participantes.

Seed reforça compromisso com a educação indígena e esclarece seletivo para professores

Os representantes da Seed esclareceram questões relacionadas ao processo seletivo para professores indígenas e reafirmaram seu compromisso com a transparência e a valorização da educação indígena no Estado. Segundo a pasta, todas as solicitações foram analisadas e tratadas para atender ao máximo possível as demandas apresentadas.

O secretário de Educação e Desporto ressaltou a importância do diálogo e da escuta ativa das comunidades para garantir um processo justo e alinhado às realidades locais. “Todas as avaliações foram feitas por professores indígenas, justamente para garantir um olhar sensível e respeitoso às especificidades de cada região. Se houver necessidade de ajustes, estamos abertos para fazer as correções necessárias”, destacou.

A secretaria também reforçou que, ao longo do processo seletivo, foram realizadas diversas reuniões com a Opirr e com o Ministério Público Federal para debater o seletivo e promover melhorias no edital. A medida teve como objetivo atender às necessidades apresentadas pelas comunidades e evitar interferências externas que pudessem comprometer a equidade do processo.

Outro ponto abordado foi a questão do transporte escolar para alunos indígenas. A Seed reforçou que está à disposição para esclarecer dúvidas e buscar soluções em conjunto com as comunidades indígenas, sempre com o objetivo de fortalecer a educação no estado e garantir um ensino de qualidade para todos.

Avanços da Educação Escolar Indígena

Atualmente, a rede estadual de ensino conta com 251 escolas indígenas e 18.820 estudantes matriculados. Para garantir o atendimento adequado, o Governo de Roraima realizou um concurso público exclusivo para a educação escolar indígena, ofertando mil vagas para professores.

Cinco convocações já ocorreram, totalizando 755 docentes efetivados. Além disso, um processo seletivo recente contratou 905 professores para atuar nas escolas indígenas, incluindo aquelas localizadas na Terra Indígena Yanomami.

A Seed também tem avançado na implementação do ensino bilíngue. O Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima) produziu materiais orientadores de alfabetização bilíngue para classes multisseriadas, com um material em língua macuxi já concluído e prestes a ser lançado. O curso Magistério Indígena Tamarai, também ofertado pelo Ceforr, atende 110 professores de diversas etnias e está atualmente na terceira de seis etapas.

Transporte, material e merenda escolar em dia

Além das questões pedagógicas, a Seed reforçou o compromisso com a infraestrutura escolar, alimentação e transporte. Atualmente, 6.086 estudantes indígenas utilizam o serviço de transporte escolar. O Governo adquiriu kits de material escolar para todos os estudantes da rede indígena, garantindo a distribuição em todos os municípios. A merenda escolar também é fornecida regularmente.

No que diz respeito à estrutura física, das 251 escolas indígenas, 108 possuem prédios construídos. O Governo já entregou nove escolas indígenas reformadas e tem avançado na construção de novos espaços. A próxima escola a ser reinaugurada é a Escola Estadual Indígena José Aleixo Ângelo, localizada na Comunidade Truaru, área rural de Boa Vista, que passou por uma revitalização completa.

Além disso, está na programação do Governo de Roraima a construção de 100 novos prédios escolares, dos quais 80 serão construídos em comunidades indígenas. O processo está em tramitação na Secretaria de Infraestrutura.