SONORA – Santa Catarina garante direito à visita virtual para pacientes internados

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul (SAD MS) realiza nesta quarta-feira (15), a lotação de 17 aprovados no Processo Seletivo Simplificado SAD/SEL/2024, para atuar na Secretaria-Executiva de Licitações. São profissionais com formação nas áreas do Direito, Administração, Contabilidade e Economia. As contratações contribuirão […]