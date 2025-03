Por MRNews



Alinhamento planetário poderá ser observado em Barão de Antonina nesta sexta-feira (01)

Nesta sexta-feira, 1º de março de 2025, um alinhamento planetário poderá ser observado no céu de Barão de Antonina (SP). O fenômeno astronômico será visível logo após o pôr do sol, e o Observatório Municipal da cidade estará aberto para visitação durante o evento, das 18h às 21h.

O alinhamento envolverá os planetas Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Mercúrio. Dentre esses, Marte, Vênus e Júpiter poderão ser vistos a olho nu, enquanto os outros planetas são mais difíceis de observar sem o uso de telescópios.

Embora a ideia de um alinhamento perfeito entre todos os planetas seja uma concepção errônea — já que cada planeta tem órbitas e velocidades próprias —, o fenômeno ainda oferece uma ótima oportunidade para observar o céu e se maravilhar com o nosso sistema solar.

O geógrafo e técnico em astronomia Felippe Whonrath esclarece que, embora o alinhamento seja visível, ele não significa que todos os planetas estarão perfeitamente alinhados. “O alinhamento que observamos é uma aproximação visual de planetas em diferentes posições ao redor do Sol”, explica o especialista.

Para uma melhor visualização do evento, os organizadores recomendam que os observadores procurem locais altos e com pouca poluição luminosa. O Observatório Municipal de Barão de Antonina disponibilizará telescópios para que o público possa observar os planetas de perto, com a presença de especialistas para guiar a experiência.

Serviço

O que: Alinhamento planetário

Quando: 1º de março, das 18h às 21h

Onde: Observatório Municipal de Barão de Antonina, Estrada do Capricórnio, Serra das Cabras – Distrito de Joaquim Egídio

Ingressos:

R$ 10 (inteira)

R$ 5 (meia-entrada)

Bilheteira encerra às 20h30.

Prepare-se para uma noite incrível de observação astronômica e aproveite a chance de contemplar o fascinante fenômeno no céu de Barão de Antonina.

Troca de Logradouros em Barão de Antonina-SP

Recentemente, a cidade de Barão de Antonina, no interior de São Paulo, passou por uma atualização nos logradouros de Barão de Antonina, o que resultou em novos códigos postais (CEPs) para diversas ruas e praças da cidade. A mudança busca otimizar a organização dos serviços de correios, melhorar a distribuição de correspondências e garantir um atendimento mais ágil à população. Além disso, o ajuste traz benefícios no planejamento urbano e facilita o acesso a diversos serviços, como saúde, educação e segurança. Confira a lista completa de logradouros e seus respectivos CEPs no portal oficial da cidade.

Logradouros de Barão de Antonina e CEP atualizado

Por baraoemfoco.com.br

RELAÇÃO DE LOGRADOUROS DE BARÃO DE ANTONINA