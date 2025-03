Carnaval: equipes da Prefeitura dão orientações aos foliões

Paula Pessoa





O Carnaval já começou e para que os dias do feriado sejam bem aproveitados por todos, seja na folia ou no descanso, as equipes da Prefeitura de São José dos Campos estarão a postos para manter a segurança, organização no trânsito e demais serviços essenciais.

A Via Oeste irá receber os foliões, com blocos de rua programados de sábado (1) a terça-feira (4). A concentração será a partir das 14h. A Via Oeste foi escolhida como local da festa por ser projetada e preparada para receber o público com segurança, organização e conforto.

Equipes da Mobilidade Urbana e da Segurança estarão nas ruas dando orientações ao público. Serviços essenciais terão atendimento de plantão (confira link abaixo).

Segurança

A Guarda Civil Municipal atuará com patrulhamento preventivo, contando com equipes da GBIKE (Grupamento com Bicicletas), Grupo Tático com Moto (GTAM), viaturas elétricas e Bases Móveis posicionadas na Via Oeste, além do apoio da Fiscalização. A Polícia Militar também estará presente.

Com suporte das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), as Forças de Segurança do programa São José Unida vão intensificar a fiscalização e o monitoramento em toda a cidade, incluindo os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier.

A GCM, os agentes de mobilidade e a Polícia atuarão de forma integrada, promovendo operações conjuntas e bloqueios. As ações serão concentradas nas vias de acesso aos desfiles dos blocos autorizados e em regiões com maior incidência de ocorrências, com atenção especial aos casos de perturbação do sossego.

Fiscalização

Equipes da Prefeitura também estarão mobilizadas para fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos comerciais e ambulantes nas áreas de maior movimento, coibindo o comércio irregular e o consumo de bebidas alcoólicas em locais não autorizados.

Equipes de diversos setores da Prefeitura estarão em ação durante o Carnaval | Foto: PMSJC

Trânsito

Um trecho da Via Oeste entre as avenidas Major Miguel Naked e Campos Elíseos (Farma Conde Arena), será interditado entre os dias 1 e 4 de março (de sábado a terça-feira), das 8h às 21h, para a realização de blocos de Carnaval de rua.

Em razão da interdição, foram programadas rotas alternativas para os motoristas que circulam pelo local. Os veículos que transitam pela rua Winston Churchill e pela avenida Campos Elíseos, no sentido Via Oeste, devem realizar o retorno na rotatória da Farma Conde Arena, assim como os veículos que circularem no cruzamento entre a avenida Major Miguel Naked e a Via Oeste.

Já no cruzamento entre a rua Professor Dr. João Batista Ortiz Monteiro e a avenida Cassiano Ricardo, os veículos devem realizar o retorno na rua Antônio Rodrigues Júnior, pela praça do Tori.

Todos os pontos estarão sinalizados e com agentes da mobilidade orientando os motoristas.

Programação

Na noite desta quinta-feira (27) o tradicional bloco Pirô Piraquara, que há 37 anos abre os festejos na cidade, arrastou foliões de todas as idades, abrindo oficialmente o Carnaval na cidade.

O Pirô volta a desfilar no sábado (1º), às 9h, com saída na Travessa Chico Luiz, em frente ao Mercado Municipal. Neste ano, a novidade é a participação do bloco no Carnaval na Via Oeste, na próxima segunda-feira (3), a partir das 9h30.

Bloco Galinha D’Angola no Vicentina

O Bloco Galinha D’Angola, o maior e um dos mais tradicionais de São José dos Campos, que em 2024 reuniu 35 mil foliões na região central da cidade, vai desfilar pelas ruas da Vila Adyana na manhã deste domingo de Carnaval, dia 2 de março.

Em sua 11ª edição, o bloco oficial do Parque Vicentina Aranha presta uma homenagem à África, terra natal da galinha-d’angola, mascote e ave-símbolo do Vicentina. A concentração do Bloco Galinha D’Angola será a partir das 9h, em frente ao Parque Vicentina Aranha, com saída para o desfile pelas ruas do entorno às 10h. A participação é livre e gratuita.

Desfile do Pirô Piraquara abriu oficialmente o Carnaval joseense | Foto:Paulo Amaral/FCCR

