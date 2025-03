FC Juárez x Pachuca ASSISTIR AO VIVO HOJE (01/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre FC Juárez x Pachuca é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (01) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Juárez como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

FC Juárez x Pachuca: A Esperada Partida da Rodada 10 do Clausura 2025 da Liga MX

No próximo dia 1º de março, a partir das 20h00 (horário do México), FC Juárez e CF Pachuca se enfrentam pela 10ª rodada do Clausura 2025 da Liga MX, no Estádio Olímpico Benito Juárez, em Ciudad Juárez. O confronto promete ser uma disputa intensa entre duas equipes que buscam melhorar suas posições na tabela e continuar sonhando com a classificação para os playoffs.

FC Juárez: Em Busca da Reabilitação

Atualmente na 8ª colocação, o FC Juárez não tem feito uma campanha brilhante, mas ainda se mantém competitivo. A equipe vem de resultados mistos, com vitórias e derrotas, e sabe que esse jogo em casa contra o Pachuca é crucial para dar uma arrancada na tabela. O time aposta em sua força defensiva e no apoio da torcida local para conquistar os três pontos. Com jogadores como Jesús Murillo, que se destaca pela sua capacidade de desarme e organização, o FC Juárez busca equilibrar o ataque e a defesa.

CF Pachuca: Determinado a Manter o Ritmo Positivo

Já o CF Pachuca, com a 7ª posição, vem de uma sequência um pouco mais positiva, tendo obtido mais vitórias do que derrotas nas últimas rodadas. A equipe, que conta com jogadores experientes e de qualidade, como John Kennedy, aposta no seu poder ofensivo para superar o Juárez. Kennedy, com seu bom aproveitamento nas assistências e no ataque, é um dos destaques e pode ser fundamental para o desempenho da equipe. O Pachuca também precisa dos três pontos para não perder o ritmo na parte superior da tabela e continuar na disputa por uma vaga nos playoffs.

Apostas e Expectativas para o Jogo

O confronto tem tudo para ser equilibrado, com odds indicativas de um jogo competitivo. De acordo com as odds de apostas, o FC Juárez tem uma chance de 29% de vencer, enquanto o Pachuca é visto como favorito, com 50% de chances de vitória. Apesar disso, o fator casa pode ser crucial para o Juárez, que contará com o apoio de sua torcida. Para os fãs de futebol mexicano, esse é um jogo imperdível, que promete fortes emoções.

Onde Assistir o Jogo

O jogo entre FC Juárez e CF Pachuca será transmitido ao vivo por plataformas especializadas, como o Sofascore, que oferece atualizações minuto a minuto e análise detalhada das partidas.

Conclusão

FC Juárez e CF Pachuca irão se enfrentar em um duelo decisivo para ambos, com a expectativa de um jogo recheado de emoções e muita disputa pelo controle da partida. Fique atento para as movimentações das equipes, que buscam melhorar sua posição no campeonato e garantir um futuro mais promissor na Liga MX.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

