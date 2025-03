Divulgada lista de candidatos aprovados no curso de robótica da Prefeitura de Boa Vista; confira

Foto: Divulgação Semuc



A Prefeitura de Boa Vista, divulgou a lista de aprovados na prova do curso de robótica educacional. Acesse clicando aqui.

Os pais, mães e responsáveis devem ficar atentos ao período de matrículas, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de março, com o cadastro de reserva programado para os dias 11 e 12 de março.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital (SMTI), o curso oferece 264 vagas, sendo 128 para início imediato e 136 para lista de espera.

Documentos necessários para a matrícula:

RG e CPF do aluno ;

; RG e CPF do responsável legal ;

; Comprovante de residência . Ou então, Declaração de Endereço com assinatura reconhecida em cartório ou com assinatura digital;

. Ou então, com assinatura reconhecida em cartório ou com assinatura digital; Comprovante de matrícula escolar , demonstrando a vinculação do candidato(a) a uma instituição de ensino;

, demonstrando a vinculação do candidato(a) a uma instituição de ensino; Autorização de uso de imagem (Anexo III), com assinatura reconhecida em cartório ou com autenticação digital;

(Anexo III), com assinatura reconhecida em cartório ou com autenticação digital; Laudo médico (apenas para candidatos PCD).

Assim, as matrículas ocorrem no período estipulado, conforme o cronograma disponível no Anexo I, por meio do link: https://cidadesocial.pmbv.rr.gov.br/login.

Além disso, a lista dos candidatos matriculados vai ter divulgação no dia 14 de março. O curso ocorre de forma presencial, a partir do dia 18 de março, no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI).

Atendimento para dúvidas sobre a matrícula no curso

Conforme a Prefeitura, caso haja qualquer dúvida sobre o processo de matrícula, o responsável do candidato poderá entrar em contato com o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) pelo WhatsApp (95) 98403-3392 para mais informações e suporte

Fonte: Da Redação