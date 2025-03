Linense vence São Bento, ganha fôlego e deixa rival à beira do rebaixamento na Série A2

O Linense conquistou uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o São Bento, na noite deste sábado (1), no estádio Gilbertão, em Lins, pela 14ª e penúltima rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. O resultado deu um respiro ao Elefante na luta contra o rebaixamento e deixou o Bentão em situação dramática.

Como foi o jogo?

O Linense começou pressionando e abriu o placar aos 16 minutos, com Rafael Carrilho, que bateu rasteiro da entrada da área e venceu o goleiro adversário. O São Bento teve chances de empatar, mas desperdiçou oportunidades com Jailson e David Ribeiro.

No segundo tempo, o Bentão buscou a reação, mas a situação se complicou com a expulsão do zagueiro Manzoli, aos 27 minutos, por impedir um contra-ataque de Edson Cariús. Mesmo com um a menos, o time de Sorocaba quase empatou com Nadson, mas o goleiro Harrison evitou o gol.

Nos acréscimos, o São Bento perdeu Igor França e Rafael Silva, expulsos por confusão dentro de campo. Com dois jogadores a mais, o Linense aproveitou a vantagem e fechou o placar com Valdeci, que marcou de primeira após cruzamento da direita, tudo com Futebol ao vivo.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Linense chegou a 14 pontos, subiu para a 13ª colocação e não pode mais ser ultrapassado pelo São Bento. O Elefante ainda tem um jogo a menos e pode garantir a permanência antes da rodada final.

O São Bento, por outro lado, caiu para a lanterna com 10 pontos e precisará vencer na última rodada contra o Rio Claro, além de torcer para um tropeço da Portuguesa Santista diante do Votuporanguense, para ter chances de escapar do rebaixamento.

Antes da rodada final, o Linense encara o Votuporanguense, na quarta-feira (5), às 19h30, no Gilbertão, em jogo atrasado da 13ª rodada. Já no sábado (8), às 15h, todos os jogos da última rodada serão simultâneos: o São Bento recebe o Rio Claro, enquanto o Linense visita o Santo André.