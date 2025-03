“Prefeitura de bairro em bairro” atende moradores do Central Parque e Mineirão – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves – Secom

A primeira edição do programa ‘Prefeitura de bairro em bairro’ de 2025 ocorreu nesta sexta-feira (28) e atendeu os moradores do Central Parque, na Zona Oeste da cidade, e do Mineirão, na Zona Norte. A equipe da Administração Municipal, junto de representantes da Câmara Municipal, anunciou uma série de ações que serão executadas, a partir das reivindicações apresentadas pela comunidade de cada uma dessas localidades.

A visita contou com a presença do prefeito Rodrigo Manga e dos secretários municipais Darwin de Almeida Rosa (Serviços Públicos e Obras), Carlos Eduardo Paschoini (Mobilidade), João Alberto Corrêa Maia (Segurança Urbana), Jéssica Pedrosa (Parcerias), Magno Sauter (Saúde), Maurício Campanati (Planejamento e Desenvolvimento Urbano), Neto Malavazzi (Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal), Sérgio Barreto (Habitação e Regularização Fundiária), Vitor Hugo Tavares (Esporte e Qualidade de Vida), Clayton Lustosa (Educação), Bruno Santana (Desenvolvimento Econômico), Fernando Marques (Empreededorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte); mais o diretor-presidente da Urbes – Trânsito e Transportes, Adriano Brasil; o diretor-geral do Saae/Sorocaba, Glauco Fogaça; o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno; e os vereadores Henri Arida e Cristiano Passos.

A primeira parada foi no período da manhã, no Central Parque, sendo que a realização de melhorias na iluminação pública do local foi o principal apontamento dos moradores. O serviço de implantação da iluminação com tecnologia LED, que já é executado em toda cidade, terá início nas ruas no bairro até a última semana de março.

Outra iniciativa será a limpeza do lago do Parque João Pellegrini, pelo Saae/Sorocaba, com início no dia 10 de março. Além disso, a pedido dos moradores, a Ouvidoria Geral do Município vai solicitar reunião junto à Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), Polícia Militar (PM) e Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), para os próximos 15 dias, a fim de discutir ações voltadas à segurança do bairro.

No período da tarde, a equipe da Prefeitura esteve no bairro Mineirão. Na ocasião, os populares solicitaram contêineres de lixo, os quais serão providenciados a partir deste sábado (1), pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema).

A Administração Municipal também anunciou a implantação de lombadas na Rua Pedro Pegorett,i a partir de análise técnica da Semob, que indicará os locais adequados para receber redutor de velocidade a partir da próxima semana.

Por sua vez, o Saae/Sorocaba definiu duas melhorias para o bairro. Uma delas é a análise dos serviços necessários para contenção de talude de córrego no fim da Rua Pedro Lombardi, com prazo de 30 dias para início das atividades. Ainda, dentro de 15 dias, a autarquia prevê o remanejamento de uma rede de esgoto que passa pela calçada e cujas raízes das árvores costuma causar danos na tubulação e vazamentos. Neste prazo, a autarquia realizará as sondagens de solo para, então, dar início às obras.

Prefeitura de bairro em bairro

O programa “Prefeitura de bairro em bairro” é realizado desde a primeira semana de janeiro de 2021, em que as equipes da Prefeitura de Sorocaba percorrem pontos, em todas as regiões da cidade, ouvindo as demandas dos moradores e providenciando soluções e melhorias. Em cada local, uma comissão de moradores é montada para acompanhar diretamente os trâmites para execução de cada serviço solicitado.

Mais de 100 bairros já foram atendidos pelo programa, incluindo: Jardim Lucy, Jd. Luciana Maria, Portal do Itavuvu, Jd. Terras de Arieta, Ipanema das Pedras, Genebra, Cajuru do Sul, Jardim Bandeirantes, Éden, Nilton Torres, Santa Catarina, Jardim Ana Maria, Dona Tereza, Jardim Iguatemi, Centro, Parque dos Eucaliptos, Jardim Eldorado, Jardim Betânia, Jardim São Carlos, Fazenda Imperial, Astro, Jardim Guadalajara, Jardim Dois Corações, Jardim Santa Cecília, Jardim Santa Esmeralda, Residencial Martinez, Caguassú, Jardim Tropical, Wanel Ville, Parque Vitória Régia, jardim Boa Esperança, Jardim Nova Esperança, Jardim Residencial Morada das Flores, Vila Barão, Conjunto Habitacional Herbert de Souza, Jardim Zulmira, Retiro São João, Jacutinga, Jardim Sol Nascente, Mato Dentro, Parque Ouro Fino, Jardim do Paço, Vila Eros, Mineirão, Júlio de Mesquita Filho, Villágio Torino, Santa Helena, Vitória Ville, Vila Haro, Jardim Los Angeles, Jardim Cruzeiro do Sul, Vila Matilde, Jardim Guaíba, Jardim Nova Horizonte, Jardim São Guilherme, Jardim América, Ipanema Ville, Jardim Paulistano, Vila Nova Sorocaba, Jardim Prestes de Barros, Jardim São Paulo, Vila Carvalho, Parada do Alto, Jardim Itapemirim, Vila Colorau, Vila Marli, Parque São Bento, Brigadeiro Tobias, Aparecidinha, Conjunto Ana Paula Eleutério (Habiteto), Jardim Tatiana, Botucatu, Chácara Ana Maria, Jardim Pagliato, São Sebastião, Jardim Alpes de Sorocaba, Vila João Romão, Vila Sabiá, Villa Amato, Jardim Tulipas, Piazza Di Roma, Jardim Ipanema, Jardim Marco Antônio, Jardim Maria Eugênia, Vila Espirito Santo, Caputera, Campininha, Jardim Hungarês, Parque Esmeralda, Vila Tupã, Vila Assis, Jardim Planalto, Jardim Nogueira, Vila dos Dálmatas, Jardim Saira, Jardim São Marcos, Iporanga 2, Lopes de Oliveira, Inhaíba, Jardim Guadalupe, Monte Alpino, Jardim Santa Marta, Jardim São Marcos 2, Chácara Três Marias, Vila União, Parque Santa Isabel, Jardim Paulista 2, dentre outros.