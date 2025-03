Galeria de fotos: confira imagens do primeiro dia de desfiles das escolas da Série Ouro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Unidos da Ponte – Rafael Catarcione/Riotur

Conferia uma galeria de fotos do primeiro dia de desfile das escolas de samba da Série Ouro no Sambódromo. Marcaram presença Botafogo Samba Clube, Arranco do Engenho de Dentro, Inocentes de Belford Roxo, Unidos da Ponte, Estácio de Sá, União de Maricá, Em Cima da Hora e União da Ilha.