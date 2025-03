Galeria de fotos: confira imagens do segundo dia de desfiles das escolas da Série Ouro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Segundo e último dia de desfiles das Escolas de Samba da Série Ouro, – Marcelo Martins | Riotur

Conferia uma galeria de fotos do segundo dia de desfile das escolas de samba da Série Ouro no Sambódromo. Marcaram presença Tradição, União do Parque Acari, Acadêmicos de Vigário Geral, Unidos de Bangu, Porto da Pedra, São Clemente, Acadêmicos de Niterói e Império Serrano.