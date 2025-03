Quem é Foguinho The Masked Singer Brasil 5? Descobrimos

Por MRNews



Quem é o Foguinho no The Masked Singer Brasil?

Após muitas especulações e pistas durante a temporada, as evidências apontam fortemente para Jonathan Azevedo como o artista por trás da fantasia de Foguinho no The Masked Singer Brasil. Conhecido por sua versatilidade como ator e cantor, Jonathan tem demonstrado uma performance cheia de energia e carisma, características marcantes do personagem original de Cobras & Lagartos. As semelhanças vocais e os detalhes nas pistas, como a referência a sua trajetória artística, têm levado muitos fãs e jurados a acreditarem que ele seja, de fato, o responsável pela irreverente máscara de Foguinho.

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil está dando o que falar ao homenagear os 60 anos da teledramaturgia da TV Globo, trazendo personagens icônicos para o palco. Entre eles, um dos mais comentados é Foguinho, inspirado no carismático personagem interpretado por Lázaro Ramos em Cobras & Lagartos (2006).

Desde sua estreia no programa, a identidade de quem está por trás da fantasia tem gerado grande especulação entre os telespectadores e fãs do reality. As redes sociais estão fervendo com apostas sobre o participante, e três nomes têm se destacado:

Jonathan Azevedo – O ator e cantor já demonstrou sua versatilidade em diversas produções e é um dos mais cotados para estar por trás da fantasia.

Lucas Penteado – O ex-BBB e ator possui um timbre de voz semelhante ao do mascarado, levando muitos fãs a acreditarem que ele seja o Foguinho.

Lázaro Ramos – O próprio intérprete do personagem original em Cobras & Lagartos também aparece nas apostas, o que geraria uma grande surpresa no programa.

A verdade será revelada conforme a competição avança, mas a expectativa cresce a cada apresentação de Foguinho no palco do The Masked Singer Brasil.

Revelação de Mascarados: Carminha e Conde Vlad no The Masked Singer Brasil 2025

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil segue surpreendendo o público com desmascaramentos de peso. Até o momento, duas revelações chamaram a atenção:

Carminha – Sandra Annenberg

Inspirada na vilã icônica de Avenida Brasil, a personagem surgiu no palco com uma performance impactante. Para surpresa de muitos, quem estava por trás da fantasia era a jornalista e apresentadora Sandra Annenberg, que mostrou um lado pouco conhecido de sua carreira.

Conde Vlad – Carmo Dalla Vecchia

O enigmático Conde Vlad trouxe um toque de mistério e sofisticação ao programa. No momento da revelação, o público descobriu que o ator Carmo Dalla Vecchia estava por trás da máscara, entregando apresentações de alto nível e surpreendendo a todos.

Além dessas revelações, outros nomes como Scheila Carvalho, Felipe Araújo e Claudia Ohana também estão no páreo, garantindo uma temporada cheia de mistérios e grandes apresentações.

The Masked Singer Brasil 2025: Novidades e Elenco da Nova Temporada

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil estreou com uma proposta especial: celebrar a história da teledramaturgia brasileira. Com a chegada de Eliana como apresentadora, o reality show reforçou sua aposta em nostalgia e emoção.

Novidades da temporada

Além da nova anfitriã, a bancada de jurados conta com:

Belo

Sabrina Sato

Tony Ramos

Tatá Werneck (retornando após participar de edições anteriores)

Tatá destacou sua empolgação com a chegada de Eliana e elogiou o formato temático do programa, ressaltando o impacto emocional das apresentações.

Elenco e mascarados da temporada

Além de Carminha e Conde Vlad, outras fantasias já estão chamando atenção:

Foguinho – Inspirado no personagem de Lázaro Ramos em Cobras & Lagartos

– Inspirado no personagem de Lázaro Ramos em Cobras & Lagartos Odete Roitman – Em homenagem à icônica vilã de Vale Tudo

– Em homenagem à icônica vilã de Vale Tudo Tieta – Um tributo à protagonista da novela de mesmo nome

– Um tributo à protagonista da novela de mesmo nome Sol – Com teorias apontando para Jeniffer Nascimento

Outros participantes especulados incluem Sheila Mello, Diego Martins, Douglas Silva e Claudia Ohana, aumentando ainda mais o mistério e a expectativa dos fãs.

Formato e homenagens especiais

A estrutura do programa segue o sucesso das edições anteriores: artistas mascarados competem em performances musicais, enquanto os jurados e o público tentam adivinhar suas identidades com base em pistas e na qualidade vocal.

Desta vez, a produção aposta em um repertório especial, com trilhas sonoras memoráveis das novelas da TV Globo, reforçando o tom nostálgico e celebrando momentos marcantes da teledramaturgia brasileira.

Expectativa para a grande final

Com um elenco estrelado e performances surpreendentes, a quinta temporada do The Masked Singer Brasil tem tudo para ser uma das mais memoráveis. A cada semana, o mistério aumenta, e os fãs seguem ansiosos pelas próximas revelações.

Será que Jonathan Azevedo, Lucas Penteado ou até mesmo Lázaro Ramos está por trás da fantasia de Foguinho? E quais outras surpresas aguardam o público nesta edição especial?

Fique ligado no The Masked Singer Brasil 2025 e acompanhe cada detalhe dessa emocionante jornada musical!