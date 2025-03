Por MRNews



Junco do Seridó Atinge Nota Máxima no Programa Previne Brasil e Consolida Avanços na Atenção Básica

Junco do Seridó registrou um feito histórico na saúde pública ao conquistar a nota máxima nos índices de qualidade da Atenção Básica, conforme avaliação do Programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde. Com esse desempenho excepcional, o município alcançou a 9ª posição entre os 223 municípios da Paraíba no terceiro quadrimestre de 2024, evidenciando o compromisso e a eficiência dos serviços de saúde locais.

O resultado expressivo reflete o trabalho conjunto da Prefeitura Municipal e de toda a equipe de profissionais da Atenção Básica, que atuam diariamente para oferecer um atendimento de excelência à população. Médicos, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários de saúde e demais colaboradores uniram esforços para aprimorar o acesso e a qualidade dos serviços, garantindo o acompanhamento adequado dos pacientes, o que se traduz na melhoria dos indicadores avaliados.

A nota máxima obtida nos diversos indicadores – que abrangem desde o acompanhamento de gestantes e a cobertura vacinal até o controle de doenças crônicas – reforça a importância de investimentos contínuos em saúde, essenciais para a prevenção e o bem-estar da comunidade. Segundo as autoridades municipais, essa conquista é fruto de uma gestão comprometida com a saúde pública e da implementação de estratégias que priorizam a eficiência e a humanização no atendimento.

A Prefeitura de Junco do Seridó expressou sua gratidão a todos os profissionais de saúde envolvidos, destacando que o reconhecimento alcançado pelo Programa Previne Brasil é um incentivo para a manutenção e o aprimoramento dos serviços prestados à população. O desempenho destacado pelo município evidencia que, com a união de esforços e investimentos em políticas públicas eficazes, é possível transformar a realidade da saúde local e garantir melhores condições de vida para todos os munícipes.

Este marco não só consolida os avanços na Atenção Básica de Junco do Seridó, mas também serve de exemplo para outras cidades da região, incentivando a busca contínua por qualidade e eficiência nos serviços de saúde.

Fonte: Notícias do Seridó

https://correiodoserido.com.br