Carnaval 2025: Circuito Itinerante na Praça Chico do Carneiro anima pequenos foliões

Foto: Andrezza Mariot/Semuc/PMBV



Começou o Carnaval 2025, em Boa Vista, com o tema “Folia que Abraça, cidade que cuida”. E não é somente os blocos dos grandões que têm vez. Na capital da Primeira Infância, as crianças também têm espaço garantido. Neste sábado, 1º, a programação do Circuito Itinerante da Praça Linear Chico do Carneiro, no Bairro dos Estados, foi dedicada aos pequenos foliões.

“Nós temos uma programação pensada com carinho para as famílias. Organizamos um espaço seguro e divertido para todos. No dia 2, também teremos atrações para os pets. Então os papais de pets podem trazer o seu bichinho de estimação, que vai ser muito divertido”, explicou Dyego Monnzaho, presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC).

Fantasias criativas e foliões animados

As fantasias criativas e divertidas das crianças chamaram atenção. A pequena Bianca Bismarck, de 8 anos, escolheu ser a Barbie para aproveitar o evento. “É a minha primeira vez aqui e estou me divertindo muito”, disse.

Já Mariana Carvalho, de 4 anos, apareceu com uma encantadora fantasia de bruxinha e não deixou de esbanjar charme enquanto se divertia com a família. “Eu brinquei e dancei bastante com meu pai, minha mãe e meu irmãozinho”, contou.

A animação também contagiou os pais. Robson Guardian, que levou os filhos, falou sobre a importância de espaços para o lazer das crianças. “É muito bom saber que tem um lugar seguro para elas brincarem e se divertirem nesse período de Carnaval”, comentou o empresário.

Entre risadas e muita diversão, os pequenos ainda tiveram a oportunidade de se transformar com a pintura facial e encontrar personagens que tornaram tudo ainda mais mágico. As brincadeiras completaram o momento, criando memórias especiais.

Música e cultura para os pequenos foliões

A diversão ficou completa com a participação dos artistas da terra, como Giulia Amaral, Leka Denz e o grupo Criart Teatral. Com repertórios voltados para o público infantil, os artistas levaram as tradicionais músicas de carnaval e outras canções alegres que encantaram as crianças.

“Eu me preparo emocionalmente para trazer toda minha energia. Meu objetivo é sempre me conectar com as crianças de uma forma que elas se sintam acolhidas e felizes”, disse Leka, que se sentiu grata em poder contribuir com a cidade através de sua música.

Espaços de apoio e conforto para a família

A Secretaria de Projetos Especiais também fez questão de preparar espaços de amamentação e lazer para garantir que todos, de todas as idades, pudessem aproveitar a festa com conforto. A Prefeitura montou espaços na Praça Linear para atender a população durante os dias 1º e 2 de março, reforçando a acessibilidade e o cuidado com a família inteira.

Fonte: Da Redação