Programa “Caminha Sorocaba” leva grupos ao Parque da Biquinha – Agência de Notícias

Fotos: Sequav e Sema

Dois grupos do programa “Caminha Sorocaba” tiveram a oportunidade de fazer uma caminhada orientada e uma visita monitorada, na manhã desta sexta-feira (28), no Parque da Biquinha, localizado no Jardim Emília.

A ação, intitulada “Caminhada no Parque”, é uma novidade do programa “Caminha Sorocaba”, realizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), Secretaria da Saúde (SES) e Secretaria da Cidadania (Secid). A previsão é que a ação ocorra mensalmente em diferentes parques da cidade, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema).

Essa primeira edição contou com a presença de 45 pessoas que participam do programa no Centro Esportivo “Joaquim Martins” (Brigadeiro Tobias) e no Centro Esportivo “Francisco Lisboa” (Brigadeiro Tobias). Elas foram acompanhadas pelos técnicos de Esporte e Lazer da Sequav, Almir Belinazzi e Isaura Mello, e dos estagiários Fabio Strumiello e Jaqueline Bertoldo.

A programação começou com um café da manhã e, em seguida, foi feita uma caminhada orientada e a visita monitorada no Parque da Biquinha, com a equipe de Educação Ambiental da Sema.

Além de conhecerem a história do Parque, sua fauna e vegetação, os participantes também aprenderam sobre a importância do papel de uma área verde na cidade, em meio à área urbana. O grupo percorreu as principais trilhas do local e conheceu a nascente que deu nome ao parque. Foi também uma oportunidade para observar aves e conhecer a biodiversidade do local.

Como funciona o programa

O programa “Caminha Sorocaba” ocorre, durante o ano todo, em diferentes espaços públicos, entre Centros Esportivos, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o Clube do Idoso. A iniciativa é aberta a pessoas de todas as idades.

O intuito é incentivar a prática da caminhada, com enfoque na atenção primária à saúde, como forma de promoção do bem-estar e, consequentemente, mais qualidade de vida à população sorocabana, em alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em grupos, sob a coordenação de profissional da Prefeitura de Sorocaba, os munícipes praticam a atividade física nas ruas do entorno da unidade, durante uma hora. Cada local conta com uma programação fixa, realizada em dias de semana, sempre no início da manhã.

As pessoas interessadas em participar do “Caminha Sorocaba” podem comparecer a uma das unidades integrantes do projeto, informando sobre o interesse. A programação pode ser conferida no site: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/destaques/caminha-sorocaba/. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-7282 ou pelo e-mail: semes@sorocaba.sp.gov.br.