BOLETIM – Santa Catarina tem a menor proporção de jovens do país que nem trabalham nem estudam

Santa Catarina possui o menor índice do país dos chamados jovens nem-nem, aqueles que nem trabalham e nem estudam representam 10,6%.

A média nacional é de 17,3% de jovens entre 14 e 24 anos que estão fora da educação, do emprego e da qualificação profissional.

Os dados são da Secretaria de Estado do Planejamento, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).

O estado também possui o terceiro menor índice de desocupação entre pessoas de 18 a 24 anos, com 5,4%, atrás apenas de Mato Grosso e Paraná. A média nacional é de 12,9%.

De acordo com o secretário de Estado do Planejamento, Edgard Usuy, os resultados em Santa Catarina refletem o sucesso das políticas públicas implementadas no estado para diminuir o índice de jovens que não estudam e não trabalham, promovendo mais oportunidades e inclusão social.

Para o secretário, as ações para fortalecer a educação básica, técnica e profissional também contribuem com a formação dos jovens e ajudam nos índices alcançados por Santa Catarina.

