Lins é um dos municípios com maior número de vítimas e casos

O Centro-Oeste Paulista enfrentou um grave aumento nos casos de dengue em 2025, com 10 mortes confirmadas até a última quarta-feira, 26 de fevereiro, de acordo com o painel de Arboviroses do Estado de São Paulo. O número de vítimas fatais subiu após o registro de duas mortes em Cândido Mota e o primeiro óbito em Campos Novos Paulista. Entre os municípios mais afetados, Lins se destaca com 3 mortes confirmadas pela doença.

O impacto de Lins e os números preocupantes

Lins, que já havia registrado um grande número de casos nos anos anteriores, vive um cenário alarmante em 2025. A cidade soma 683 casos de dengue até o momento, sendo uma das mais afetadas da região. Com três mortes confirmadas, Lins se posiciona ao lado de Cândido Mota, Marília e Tarumã, que também apresentam números elevados de óbitos. Em Marília, por exemplo, a cidade lidera o número de casos com 2.200 registros até a última atualização, o que justifica a declaração de estado de emergência.

Mortes e a luta contra a doença

A Prefeitura de Cândido Mota informou que a segunda vítima na cidade foi um homem de 78 anos, sem comorbidades, que faleceu no dia 6 de fevereiro. Já Campos Novos Paulista, que registrou o primeiro óbito, ainda não forneceu informações sobre a vítima. As autoridades locais e os moradores enfrentam desafios diários para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Medidas de prevenção e combate

Diante da gravidade da situação, diversas cidades da região, como Marília, Bariri e Quatá, decretaram estado de emergência. A medida foi adotada para facilitar a compra de insumos e medicamentos e possibilitar a contratação de profissionais especializados no combate à dengue. Em Marília, o decreto foi assinado em 20 de fevereiro, com validade de 120 dias, e pode ser prorrogado caso a situação não se estabilize.

Além disso, a população é orientada a eliminar criadouros do mosquito, adotando medidas preventivas como a limpeza de terrenos, eliminação de água parada em vasos e recipientes, e o uso de repelentes.

O cenário atual e as perspectivas

Até o dia 27 de fevereiro, o Centro-Oeste Paulista registrava 12.501 casos de dengue, com destaque para Marília, Bauru, Cândido Mota e Lins, que lideram o ranking. Embora o número de mortes seja preocupante, as autoridades continuam trabalhando para reverter a situação. No entanto, a luta contra a dengue exige uma ação conjunta entre poder público e população, com o objetivo de reduzir o número de casos e salvar vidas.

O enfrentamento da dengue no Centro-Oeste Paulista segue sendo um desafio significativo, mas com medidas intensivas de prevenção e combate, espera-se que a região possa controlar o surto e evitar mais vítimas fatais.