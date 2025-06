Santa Cruz x Sousa; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Santa Cruz x Sousa-PB terá transmissão da TV Coral no domingo (15/06)? Confira

No próximo domingo, dia 15 de junho de 2025, o Santa Cruz recebe o Sousa-PB no Estádio do Arruda, às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela 9ª rodada do Brasileirão Série D, pelo Grupo A3. O confronto é crucial para as pretensões das duas equipes, que buscam posições melhores na tabela para avançar à próxima fase da competição.

Importância do jogo para Santa Cruz e Sousa

O Santa Cruz lidera o Grupo A3 com 19 pontos e quer manter a vantagem na ponta da tabela. O time pernambucano ainda não perdeu nenhuma partida em casa na Série D, acumulando três vitórias em três jogos no Estádio do Arruda. Apesar da liderança, a equipe vem de uma derrota fora de casa contra o Ferroviário e quer se recuperar diante de sua torcida para encaminhar a classificação ao mata-mata.

Por outro lado, o Sousa-PB ocupa a 7ª colocação, com 7 pontos, e tenta se aproximar do G-4 para manter viva a chance de classificação. A equipe vem de vitória importante contra o América-RN, encerrando uma sequência de três derrotas seguidas, e chega motivada para tentar surpreender o Santa Cruz fora de casa.

Classificação atual do Grupo A3 da Série D

Santa Cruz – 19 pontos Central – 16 pontos América-RN – 13 pontos Ferroviário – 12 pontos Santa Cruz de Natal – 10 pontos Treze – 9 pontos Sousa – 7 pontos Horizonte – 7 pontos

A briga pela classificação está intensa e a vitória neste domingo pode ser decisiva para o andamento das campanhas de ambos.

Onde assistir Santa Cruz x Sousa ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo, com exclusividade, pelo canal oficial do Santa Cruz no YouTube, a TV Coral. O clube disponibilizará o link do jogo próximo à data da partida, garantindo que os torcedores possam acompanhar em tempo real o duelo decisivo pela Série D.

Essa transmissão online reforça o compromisso do clube em aproximar os fãs, principalmente aqueles que não poderão estar presentes no Arruda.

Expectativas para o jogo

O Santa Cruz deve apostar na força do mando de campo e na sua melhor campanha para buscar a vitória e se manter firme na liderança do grupo. A equipe deverá entrar em campo com um time ofensivo, tentando impor ritmo e pressionar o adversário.

Já o Sousa-PB buscará aproveitar a motivação da vitória recente para tentar surpreender e conquistar pontos importantes fora de casa, o que poderia ser um grande passo para chegar ao mata-mata.

Informações adicionais

Data: Domingo, 15 de junho de 2025

Domingo, 15 de junho de 2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio do Arruda, Recife (PE)

Estádio do Arruda, Recife (PE) Transmissão: TV Coral (YouTube oficial do Santa Cruz)

Onde assistir a Série D 2025

