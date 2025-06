Bonito recebe a XIII Feira Socioambiental com programação voltada à educação, sustentabilidade e mudanças climáticas

Por MRNews



A cidade de Bonito (MS) sedia, entre os dias 10 e 12 de junho, a XIII Feira Socioambiental de Bonito, um dos eventos mais tradicionais da região voltado à educação ambiental e à construção de soluções sustentáveis. A feira será realizada no Centro de Convenções de Bonito, localizado na Rodovia Bonito/Guia Lopes, Km 02, e conta com a realização do IASB (Instituto das Águas da Serra da Bodoquena), Prefeitura de Bonito e SEMADESC (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul).

Com entrada gratuita, o evento é aberto ao público e terá a participação ativa de alunos da Rede Municipal de Ensino, além de estudantes de escolas estaduais e particulares. A feira também reúne biólogos, ambientalistas, representantes de ONGs, pesquisadores e gestores públicos, promovendo a troca de experiências e o engajamento coletivo em torno de temas ambientais.

Além das exposições e atividades interativas, a programação contempla dois grandes eventos paralelos de destaque no cenário estadual:

III Fórum Estadual de Mudanças Climáticas acontece no dia 10 de junho

No dia 10 de junho, das 8h às 18h, será realizado o III Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, com o tema “Futuros Possíveis, Prósperos e Verdes”. O encontro reúne representantes do governo, setor privado, academia, organizações da sociedade civil e comunidades tradicionais, com foco na construção de estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas.

A programação inclui a palestra magna do Dr. Rafael Loyola, biólogo e Ph.D. em Ecologia, diretor de desenvolvimento da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) e referência internacional em biodiversidade e clima. Haverá ainda painéis sobre Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) em Mato Grosso do Sul, governança multinível e a entrega das Notas Técnicas das Câmaras Técnicas de Pantanal, Recursos Hídricos e Adaptações Urbanas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: www.pesquisa.ms.gov.br/pesquisa/112. Mais informações estão disponíveis no site: mudancasclimaticas.ms.gov.br.

II Encontro de Secretarias Municipais de Meio Ambiente será realizado em 11 de junho

Já no dia 11 de junho, também das 8h às 18h, ocorre o II Encontro de Secretarias Municipais de Meio Ambiente, reunindo gestores de diversos municípios sul-mato-grossenses para dialogar sobre políticas públicas, desafios e experiências exitosas na área ambiental.

Entre os destaques da programação estão o painel “Desafios do MS frente às Mudanças Climáticas”, com Artur Falcette (SEMADESC) e Thainá Domingues Nogueira (TCE-MS); apresentação de casos de sucesso nas cidades de Florianópolis (SC) e Curitiba (PR); além de debates sobre gestão de resíduos sólidos e educação ambiental, com representantes dos municípios de Maracaju, Chapadão do Sul, Bonito e Mundo Novo.

O encontro também será um espaço de networking e articulação de parcerias, promovendo o intercâmbio de experiências entre Estado e municípios.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site: www.pesquisa.ms.gov.br/pesquisa/111.