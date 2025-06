Paraíba Junino 2025 começa neste domingo no Busto de Tamandaré

O XXII Paraíba Junino 2025 começa, neste domingo (15), com a apresentação das primeiras oito, das 30 juninas que devem passar pela arena montada no Busto de Tamandaré até a quarta-feira (18). Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Liga das Quadrilhas Juninas da capital (LiquajuJP) e Federação das Quadrilhas Juninas do Nordeste (Fequajune), o evento começa às 18h e promete uma disputa acirrada entre as juninas de todo o Estado.

“João Pessoa acolhe com carinho as quadrilhas juninas do estado da Paraíba que vão se reunir no Busto de Tamandaré, a partir deste domingo. Temos feito um trabalho, sob a orientação do nosso prefeito Cícero Lucena, de promover e estimular as juninas não só de João Pessoa, mas de todo o Estado”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Este é o terceiro ano em que o Festival Estadual acontece em João Pessoa. “Pela nossa experiência, temos consciência de que será muito disputado porque as juninas vencedoras nos demais municípios e também em João Pessoa são altamente qualificadas, estão muito preparadas para essa disputa. Podemos esperar um show de performances dos quadrilheiros e a presença muito forte do público. Ficamos muito contentes de poder sediar, mais um ano, o Festival Estadual de Quadrilhas Juninas”, acrescenta o diretor.

Genilson Félix, presidente da Fequajune, avalia de forma positiva o trabalho em parceria com a Funjope. “É um trabalho que vem dando certo e acontece pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro na arena Almeidão, onde foi muito bacana; no ano passado já foi na praia, com uma estrutura muito bonita e ampla e, este ano, foi melhorado ainda mais o que tinha sido proporcionado ano passado”, constatou.

Ele comenta ainda a participação do público no evento. “Temos um número muito bacana de público, os turistas encantados com tudo que estamos presenciando. Isso, para nós, é gratificante demais. Esperamos que essa parceria permaneça por um bom tempo, que possamos continuar de mãos dadas”, enfatiza.

Programação – As apresentações das quadrilhas juninas acontecem de 15 a 18 de junho. No dia 19, serão eleitos os destaques do evento – casal de noivos, casal junino, rainha junina e rainha da diversidade.

Na primeira noite (15), a sequência é de oito juninas: terceiro lugar da etapa campinense, primeiro de Santa Rita e Região Metropolitana, primeiro do Vale do Paraíba, primeiro do Vale dos Sertões, primeiro de Sousa, terceiro lugar de Patos, primeiro lugar da etapa campinense e terceiro lugar da Zona da Mata e Vale do Mamanguape.

Na segunda noite (16), se apresentam mais oito quadrilhas: segundo lugar de Santa Rita e Região Metropolitana, primeiro lugar de João Pessoa (Fogueirinha), primeiro lugar de Patos, primeiro da região do Brejo, primeiro da Zona da Mata e Vale do Mamanguape, terceiro do Vale do Paraíba, segundo lugar do Brejo e terceiro lugar do Brejo.

Para a terceira noite de apresentações (17), outras oito juninas entram na arena: primeira do Vale dos Sertões (B.B.C.), segunda do Vale do Paraíba, segunda do Vale dos Sertões, terceira de João Pessoa (Sanfona Branca), terceira de Santa Rita e Região Metropolitana, segunda de Sousa, segunda da etapa campinense, segunda de João Pessoa (Lageiro Seco).

Na noite da quarta-feira (18), seis juninas se apresentam: o segundo lugar da Zona da Mata e Vale do Mamanguape, terceiro de Sousa, terceiro do Agreste, segundo de Patos, primeiro lugar do Agreste e segundo do Agreste.

Na quinta-feira (19), acontece o VII Festival das Estrelas Juninas da Paraíba com a seguinte sequência: etapas Santa Rita e Região Metropolitana, Campinense, Patos, Brejo, João Pessoa, Agreste, Vale dos Sertões, Vale do Paraíba, Zona da Mata e Vale do Mamanguape, Sousa.

A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Premiação – No Paraíba Junino serão premiadas as cinco primeiras colocadas. A primeira recebe R$ 12 mil, a segunda R$ 10 mil, a terceira R$ 8 mil, R$ 6 mil para a quarta e R$ 4 mil para a quinta. Da sexta até a última, cada junina recebe uma ajuda de custo no valor de R$ 2 mil.

São premiadas as dez primeiras colocadas, mas destas apenas a campeã segue para representar o estado da Paraíba no Nordestão da Globo, que acontece no domingo (29), em Pernambuco, e também no Nacional da Confederação Brasileira de Quadrilhas Juninas (Confebrac), na cidade de Canaã dos Carajás, no Pará, nos dias 12 e 13 de julho.

Já a vice-campeã vai representar a Paraíba no Nordestão da União Nordestina das Entidades Juninas (Unej), em Açailândia, no Maranhão, nos dias 26 e 27 de julho.

Integração e segurança – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros.

Um forte esquema de segurança foi planejado para garantir a tranquilidade do público. A cada noite, a Polícia Militar trabalha com um grupo de policiais distribuídos em patrulhas e viaturas, acompanhando toda a área do evento e imediações. Há ainda o monitoramento em tempo real, com câmeras de alta resolução, que é reproduzido na Secretaria de Segurança Pública, sendo observado por uma equipe exclusiva.

A Guarda Civil Metropolitana também destacou um efetivo de homens a pé, além de motocicletas e viaturas. O evento conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).