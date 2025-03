CASAN promove ação ambiental na Escola Zélia Roque em Chapecó

Posted on

A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta segunda-feira (11), uma ação de plantio de mudas de árvores nativas no Parque Augusto dos Anjos, no bairro de Gramame. A iniciativa, que contou com a participação do vice-prefeito Leo Bezerra e moradores da região, tem como objetivo recuperar a área verde […]