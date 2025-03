Operação Casa Limpa desfila no ritmo da prevenção

Julia Helena Marcelo Martinho





O bloco da prevenção contra a dengue desfilou pelas ruas da região central de São José dos Campos neste sábado (1º) com a Operação Casa Limpa.

A ação mobilizou moradores dos bairros Nova Guarani, Vila Tupi, Chácara Nova Guarani, Conjunto Residencial Monte Castelo, Monte Castelo, Jardim Paulista, Jardim Jussara, Residencial Martins Pereira, Frei Leopoldo e Vila Kennedy, que colaboraram com o descarte correto de materiais que poderiam acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.

Durante toda a manhã, das 7h às 12h, dois caminhões circularam pelos bairros coletando objetos como latas, potes, garrafas, lonas, louças sanitárias, baldes, tambores e piscinas desmontáveis. Um carro de som acompanhou a ação, levando informações e orientações aos moradores sobre a importância da prevenção.

A mobilização foi um sucesso, reforçando o compromisso da população no combate à dengue. Desde o início de 2025, sete edições da Operação Casa Limpa já foram realizadas, resultando na coleta de mais de seis toneladas de materiais descartados corretamente.

Em 2024, São José dos Campos registrou mais de 98 mil casos de dengue, evidenciando a necessidade de manter a cidade protegida. Com o verão trazendo temperaturas elevadas e chuvas frequentes, a prevenção deve continuar dentro de casa: evitar acúmulo de água em recipientes, descartar corretamente o lixo e manter caixas-d’água sempre tampadas são atitudes essenciais.

A Prefeitura de São José dos Campos segue intensificando o combate à dengue com ações diárias em todas as regiões da cidade. As atividades incluem nebulização, controle de criadouros e aplicação do fumacê, que podem ser acompanhadas no site oficial.

Neste sábado, a região central recebeu uma nova etapa da aplicação do inseticida (fumacê), reforçando as estratégias de prevenção. Este método complementa o controle do mosquito da dengue, eliminando os insetos já na fase adulta. O produto utilizado age exclusivamente sobre pernilongos em voo, garantindo a preservação de outras espécies importantes para o equilíbrio ambiental. Além disso, sua atuação no ambiente dura cerca de duas horas, sem oferecer riscos à saúde humana.

A colaboração da população é essencial no combate à doença. Quem identificar possíveis focos do Aedes aegypti pode acionar a Central 156, disponível por telefone, site ou aplicativo.



