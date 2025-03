Giro SECOM – Com notícias de Santa Catarina – 03/03/2025

A Serra do Corvo Branco terá um trecho de 2,5 quilômetros totalmente interditado a partir do dia 10 de março para obras de asfaltamento.

O fechamento será do km 102,5 ao km 105 da rodovia, entre Urubici e Grão Pará, e a interdição vai durar enquanto ocorrerem os trabalhos.

O bloqueio do trecho é necessário para garantir a segurança, já que serão necessárias detonações de rochas e uso de maquinário pesado no local.

O trânsito nos demais trechos seguirá com obra no sistema pare e siga quando necessário.

Com as altas temperaturas, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina alerta para o aumento no número de ocorrências envolvendo animais peçonhentos, como cobras, aranhas, escorpiões e lacraias.

Durante esse período, esses animais saem com mais frequência de seus esconderijos, possibilitando uma maior chance de acidentes.

Até 19 de fevereiro deste ano, foram registradas 203 ocorrências de busca e captura de animais peçonhentos em todo o estado.

O número representa um aumento de 54% em relação aos meses de inverno de 2024, quando foram atendidas 85 ocorrências.

A Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviço abriu o edital de seleção para artesãos interessados em participar do 19º Salão do Artesanato de São Paulo.

O evento ocorrerá de 21 a 25 de maio no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera e Santa Catarina terá um estande coletivo destinado à exposição e comercialização do artesanato catarinense.

No total, são 10 vagas, incluindo espaços reservados para artesãos com deficiência, comunidades indígenas e quilombolas, reforçando o compromisso com a inclusão e a diversidade cultural.

As inscrições vão até o dia 26 de março

