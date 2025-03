Governador autoriza repasse de R$ 9 milhões para o Hospital São José em Criciúma

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

O governador Jorginho Mello e o secretário de estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, anunciaram nesta quinta-feira, 27, a liberação de R$ 9 milhões em recursos para o Hospital São José, localizado em Criciúma. O repasse tem como objetivo reforçar o atendimento à população da macrorregião sul do estado, que abrange 45 municípios, beneficiando cerca de 1 milhão de habitantes.

A autorização do repasse foi assinada durante a passagem do governador por Criciúma, onde participou da 2ª edição do Programa Santa Catarina Levada a Sério – Prestando Contas. O evento, realizado na Associação Empresarial de Criciúma (ACIC), contou com a presença de autoridades e gestores dos 12 municípios que compõem a Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC).

“Estou muito feliz em estar aqui para repassar mais esse recurso a este importante hospital aqui da região. Essa parceria entre Estado e municípios é essencial para continuarmos avançando e melhorando a assistência aos catarinenses. Nós vamos continuar investindo na saúde, essa é uma prioridade no meu governo”, destacou Jorginho Mello.

Desde que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) assumiu a contratualização do Hospital São José, em fevereiro de 2024, mais de R$ 153 milhões já foram destinados à unidade. O contrato vigente com a SES estabelece um repasse mensal de R$ 12,9 milhões. Além disso, em julho do ano passado, um convênio de R$ 20 milhões foi firmado para investimentos em obras e aquisição de equipamentos. Desse total, R$ 11,5 milhões já foram pagos, enquanto o restante aguarda a finalização dos projetos.

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, reforçou a importância do investimento. “O Hospital São José é um pilar fundamental para a saúde da região. Esses recursos vão garantir a continuidade dos serviços de alta complexidade e o fortalecimento do atendimento à população, que depende diretamente dessa instituição”, disse.

Sobre o Hospital

O Hospital São José foi fundado em 1936 e é considerado um dos maiores e mais importantes da região Sul de Santa Catarina. Atualmente, atende mais de 230 mil pessoas por ano, sendo 85% dos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com aproximadamente 1.582 colaboradores, a instituição também é reconhecida como Hospital Ensino pelo Ministério da Educação, formando cerca de 800 alunos por ano em áreas como medicina, enfermagem e estágios na saúde.