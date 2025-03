Equipes recuperam carro furtado antes do registro da ocorrência

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

As equipes do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) e da Guarda Civil Municipal (GCM), órgãos da Prefeitura de São José dos Campos, demonstraram mais uma vez a eficiência nas ações ao recuperar um veículo furtado antes mesmo que a vítima percebesse o crime. O caso ocorreu no sábado (22).

Tudo começou quando um munícipe ligou para o 190, informando ter visto um indivíduo furtando um Fiat Uno azul no bairro Novo Horizonte, na região leste. Os operadores do CSI passaram a monitorar o carro, que foi flagrado pelas câmeras de segurança circulando pela Avenida 9 de Novembro.

Imediatamente, as equipes da GTAM (Grupo Tático com Moto) foram para o local. Durante o patrulhamento, os agentes surpreenderam o suspeito no momento em que ele tentava desmontar o veículo. Ao perceber a presença da GCM, o homem tentou fugir, mas foi rapidamente contido e, em seguida, conduzido à Central de Flagrantes.

Alívio e gratidão

A agilidade das equipes foi fundamental não só para deter o indivíduo, mas também para localizar a proprietária do carro. Por meio de uma denúncia registrada em 2022, o CSI conseguiu o telefone dela, que informou que a filha havia saído com o automóvel para trabalhar.

“Meu carro não tem seguro e já havia sido furtado em 2022”, afirmou Jane, que ficou aliviada com a restituição do bem, que foi encontrado rapidamente. “Minha filha usa o carro para trabalhar e para levar minha mãe idosa ao médico. Sou muito grata a Deus e ao trabalho ágil da GCM.”



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Proteção ao Cidadão