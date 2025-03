Público lota Avenida Duarte da Silveira na primeira noite de desfiles

A primeira noite do Carnaval Tradição 2025, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e Liga Carnavalesca de João Pessoa, teve início neste sábado (1º), com 16 agremiações passando pela Avenida Duarte da Silveira. Ao longo da noite, maracatus, tribos indígenas e clubes de frevo surpreenderam o público com belas coreografias e arrancaram aplausos. O evento segue até a terça-feira (4), sempre a partir das 17h.

“Nós trabalhamos, nesses últimos quatro anos, no sentido de fortalecer o Carnaval Tradição. Isso vem ocorrendo desde o ano passado, quando nós qualificamos as estruturas do Carnaval, ampliamos investimento, melhoramos a capacidade de cada agremiação de se organizar, se estruturar. Neste ano de 2025 nós estamos observando o resultado desse trabalho”, pontuou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observou que a Avenida Duarte da Silveira está muito mais preparada para receber o público e também os foliões, com melhor iluminação, melhor estrutura, decoração, arquibancadas. “Criamos uma área extremamente importante em todos os nossos eventos que é voltada para pessoas com deficiência. Estamos registrando, neste momento, uma espécie de restauração, um renascimento da força do Carnaval Tradição”, constatou.

O diretor ressaltou que o prefeito Cícero Lucena tem orientado exatamente nesse sentido de acolher toda a diversidade das culturas populares de João Pessoa, estimular e potencializar. Isso foi feito com as escolas de samba, com as ala ursas, com as tribos indígenas, com os clubes de orquestra e também está sendo feito com os maracatus que, este ano, pela primeira vez na história da cultura de João Pessoa, foram incorporados e acolhidos na programação estrutural do Carnaval Tradição.

“Ficamos muito contentes por poder ofertar à cidade de João Pessoa um bonito Carnaval, desde a abertura do Folia de Rua, com Elba Ramalho, Cátia de França. Tivemos um Carnaval bonito também na Avenida Epitácio Pessoa, na Via Folia, no Cafuçu, no Centro Histórico, nos bairros e agora aqui na Duarte da Silveira que está essa beleza, e as agremiações se sentem muito mais prestigiadas e estimuladas”, acrescentou.

A presidente da Liga Carnavalesca de João Pessoa, Shilon Gama comemora o sucesso da primeira noite do evento. “Estou vendo as coisas muito diferentes este ano. As agremiações estão se dedicando mais, apresentaram figurinos novos, bonitos, muita animação. Acho que o nosso Carnaval Tradição vai dar muito o que falar e também vai dar muito trabalho para os jurados. E está só começando”, observou.

Sábado – Abrindo a programação deste sábado, se apresentaram as agremiações convidadas Maracatu Coletivo Maracastelo, Maracatu Tambores do Tempo, Tribo indígena Jaçanã e Tribo indígena Piragibe.

Também desfilaram a Tribo Indígena Papo Amarelo (B), Clube Criança Feliz (B), Tribo Indígena Tupinambás (B), Clube Gigantes do frevo (B), Tribo Indígena Xavante (B), Clube A corda do Frevo (B).

Passaram ainda pela avenida a Tribo Indígena Guanabara (B), Clube Alegria do Frevo (B), Tribo Indígena Tupi Guanabara (B), Clube Bandeirantes da Torre (A), Tribo Indígena Pele Vermelha (B) e Clube Sai da Frente Dona Emília (A).

Público – Seja nas arquibancadas ou ao longo das grades que separam o público da avenida, a população prestigiou os primeiros desfiles do Carnaval Tradição 2025 e aprovou a beleza e profissionalismo das agremiações.

“Todo ano estou aqui e, para mim, o Carnaval Tradição representa animação. É uma alegria poder participar desse momento. Desde criança, gosto muito de Carnaval e aqui, além de ver os desfiles, a gente percebe que tem muita segurança, muitos policiais”, comentou a aposentada Ednalva da Silva Pereira.

A auxiliar administrativa Cleane Menezes afirmou que, ao longo dos anos, tem observado a melhoria do Carnaval Tradição em todos os aspectos. “A gente vê uma estrutura melhor a cada ano. Vemos que a comissão julgadora está analisando diversos aspectos. Temos um policiamento bom, é bem seguro. A gente vê que não tem briga, assalto. É uma festa familiar”, pontuou.

“Eu gosto muito de vir por causa das tribos indígenas de Carnaval, das ala ursas e das escolas de samba. Trago sempre meus filhos para olhar. Este ano, a estrutura está muito boa. Estou gostando muito”, afirmou a dona de casa Paula Jesuíno.

Frequentadora dos desfiles de Carnaval de João Pessoa, a faturista Nadja Maria Monteiro de Sena contou todo seu amor pelo Carnaval Tradição. “Fui criada nesse ambiente. Meu pai era músico de orquestra e, para mim, o ápice da cultura do nosso Carnaval é esse desfile. É um evento que não deixo de vir. A cada ano, inclusive, vejo que tem melhorado bastante a estrutura da arquibancada, atenção com banheiros químicos, espaço para cadeirante, segurança. É um evento para toda a família”, elogiou.

Acessibilidade – A maior parte das pessoas que foram à Avenida Duarte da Silveira assistiu à primeira noite de desfiles do Carnaval Tradição das arquibancadas. Já os cadeirantes ou quem tem alguma dificuldade de mobilidade também teve lugar especial e não perdeu nenhum detalhe do espetáculo carnavalesco. É que a Funjope montou uma área de acessibilidade exclusiva para esse público.

A aposentada Vera Lúcia de Jesus tem dificuldade de locomoção e utiliza um andador. Ela foi uma das pessoas que utilizaram a área de acessibilidade e afirmou que a ideia é excelente.

“Eu achei muito bom. Antigamente, a gente vinha e tinha que ficar no meio de todo mundo, aquele empurra-empurra, uma situação bem complicada. Com essa parte de acessibilidade, ficou bem melhor. A gente fica bem acomodada, a visibilidade é melhor e acolhe todos que precisam. A Funjope está de parabéns”, declarou.

“É muito bom ter esse espaço. Dá para sentar tranquila, ver tudo direitinho. Não fico agoniada aí embaixo e nem posso subir nas escadas das arquibancadas. Aqui dá para ficar até mais tarde e está confortável. É bom que a Prefeitura tenha esse cuidado com a gente”, elogiou a aposentada Genilce dos Anjos, que é cadeirante.

Saúde – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou um posto especial oferecendo serviços de teste rápido de hepatite, sífilis e HIV, além de distribuição de preservativos e orientação à população com relação à prevenção durante o Carnaval.

“As pessoas podem vir fazer testagem rápida no ponto fixo e nossa equipe está distribuindo preservativos na avenida com o público. A aceitação está muito boa. Em menos de duas horas realizamos mais de 50 testes”, informou Jéssica Mendonça, chefe da Seção de DST/Aids e Hepatites Virais.

Comerciantes – Este é o segundo ano que a comerciante Rosicleide Jacinto da Silva trabalha no Carnaval Tradição e ela relata que a experiência é muito boa. “Vejo que o evento está cada vez mais organizado. A estrutura muito boa. É uma oportunidade para nós, comerciantes, ganharmos um dinheirinho extra. Está maravilhoso e, além disso temos um dia a mais este ano”, comemorou.

Para Jaqueline Correia da Silva, este é o primeiro ano trabalhando como comerciante no Carnaval Tradição. “Minha expectativa é vender bastante. Investi em diversas bebidas e espero muito ter um retorno. Os clientes já começaram a chegar, graças a Deus. Estou muito ansiosa para os próximos dias também. É uma iniciativa muito boa da Prefeitura e da Funjope dar essa oportunidade para quem é comerciante, principalmente os que estão desempregados”, avaliou.

Segurança – Durante a programação do Carnaval de João Pessoa, desde as prévias até o tradicional desfile do Carnaval Tradição, os foliões contam com um aparato de segurança que envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e o Corpo de Bombeiros.

A ação também conta com o apoio de diversas secretarias municipais, a exemplo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Saúde (SMS), Limpeza Urbana (Emlur).

Programação

Domingo (2) – 17h

Maracatu Batuque de Raiz (convidado)

Tribo Indígena Pataxós (convidado)

Tribo Indígena Xingu (convidado)

Tribo Indígena Africanos (A)

Clube São Rafael (A)

Tribo Indígena Tupi Guarani (A)

Clube Piratas (A)

Tribo Indígena Ubirajara (A)

Clube Ciganos (A)

Escola de Samba Guardiões do Samba

Escola de Samba Acadêmicos do Ritmo

Escola de Samba Pavão de Ouro

Escola de Samba Malandros do Morro

Escola de Samba Império do Samba

Escola de Samba Unidos do Roger

Segunda-feira (3) – 17h

Maracatu Pé de Elefante (convidado)

Maracatu Baque Mulher (convidado)

Ala Ursa Urso Alpha (convidado)

Ala Ursa Treme Terra (A)

Ala Ursa Gorila Louco (A)

Ala Ursa Urso Branco (A)

Ala Ursa Urso da Paz (A)

Ala Ursa Gavião (A)

Ala Ursa Santa Cruz (A)

Ala Ursa Sem Lenço e Sem Documento (A)

Ala Ursa Solitário (A)

Ala Ursa Panda (A)

Ala Ursa Jamaica (A)

Terça-feira (4) – 17h

Maracatu Quilombo Nagô (convidado)

Nova Geração (convidado)

Acorda Várzea Nova (convidado)

Anos Dourados (B)

Branco do 13 (B)

Ala Ursa Selvagem (B)

Ala Ursa Canibal (B)

Ala Ursa Alegria do Panda (B)

Ala Ursa Macaco Louco (B)

Ala Ursa Pardo (B)

Ala Ursa Folião (B)

Celebridade (B).