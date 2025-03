ASSISTIR PSV Eindhoven x Arsenal AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (04/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O PSV Eindhoven x Arsenal jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (04) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

LINKS ÚTEIS

Liga dos Campeões

Taça dos Campeões Europeus

PSV Eindhoven x Arsenal: Prévia, Prognósticos e Escalações – Oitavas de Final da Champions League

O PSV Eindhoven recebe o Arsenal nesta terça-feira (4), às 17h (horário de Brasília), no Philips Stadion, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2024/25. As equipes voltam a se enfrentar em uma fase decisiva da competição, e a expectativa é de um duelo equilibrado entre os holandeses e os ingleses.

Como chegam as equipes?

PSV Eindhoven

O time comandado por Peter Bosz conseguiu uma classificação dramática para as oitavas ao eliminar a Juventus nos playoffs, vencendo na prorrogação por 4 a 3 no agregado. No entanto, a equipe não vive um grande momento no cenário doméstico, vindo de derrotas para o Go Ahead Eagles na Eredivisie e na Copa da Holanda.

Defensivamente, o PSV tem demonstrado fragilidades, sofrendo gols em 13 dos últimos 14 jogos. Apesar disso, o time aposta na experiência de Luuk de Jong, que fará sua 50ª partida na Champions League.

📊 Últimos jogos do PSV na Champions League: WLWWLW

📊 Últimos jogos do PSV em todas as competições: DLDWLL

Arsenal

O Arsenal de Mikel Arteta entra na partida buscando um resultado positivo fora de casa, mas enfrenta um problema sério no ataque. O time londrino tem vários desfalques importantes, como Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka e Kai Havertz, todos lesionados.

Na Premier League, os Gunners não vivem o melhor momento e perderam pontos recentemente contra West Ham e Nottingham Forest, o que praticamente os tirou da briga pelo título. A melhor chance de um título na temporada parece estar na Champions League, e para isso, o Arsenal aposta em sua sólida defesa, que tem a menor média de gols esperados contra na competição (0.73 xG por jogo).

📊 Últimos jogos do Arsenal na Champions League: WLWWWW

📊 Últimos jogos do Arsenal em todas as competições: WWLWLD

Escalações Prováveis

PSV Eindhoven:

Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Veerman, Schouten; Bakayoko, Saibari, Lang; De Jong.

🩺 Desfalques: Malik Tillman (lesão na perna), Ricardo Pepi (joelho) e Esmir Bajraktarevic (problema não divulgado).

Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard.

🩺 Desfalques: Havertz, Saka, Martinelli, Gabriel Jesus e Tomiyasu.

Prognóstico e Palpite

O Arsenal entra no duelo com uma defesa muito bem organizada, mas com sérios problemas no ataque devido às lesões. O PSV, por outro lado, tem uma defesa vulnerável, mas um ataque perigoso, principalmente com Luuk de Jong.

A tendência é de um jogo truncado, com poucas chances claras para ambos os lados. O Arsenal pode sair satisfeito com um empate para decidir no Emirates.

🔮 Palpite: PSV Eindhoven 1-1 Arsenal.

Acompanhe em Tempo Real no ge.