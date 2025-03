Carnaval em São José tem muita animação e segurança

Julia Helena Marcelo Martinho





Secretaria de Governança

O Carnaval em São José dos Campos segue com muita animação! Para garantir a diversão dos foliões e a tranquilidade de quem prefere descansar, a Prefeitura segue com um esquema especial de segurança, mobilidade, saúde e limpeza.

A Via Oeste, palco oficial da folia, continuará recebendo os blocos de rua até terça-feira (4), sempre com concentração a partir das 14h. O local foi escolhido por sua estrutura planejada, garantindo mais conforto, organização e segurança ao público.

No sábado (1), a cidade teve uma novidade: pela primeira vez, o tradicional Bloco do Barbosa, de São Luiz do Paraitinga, desfilou em São José dos Campos. O icônico motorista subiu no trio elétrico e empolgou o público com as clássicas marchinhas da região, trazendo um toque da cultura luizense para a festa.

Segurança e mobilidade

Guarda Municipal atua no reforço à segurança Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar reforçam o policiamento, garantindo um ambiente seguro para todos. Agentes de Mobilidade Urbana também estão nas ruas para orientar motoristas e pedestres, além de monitorar o trânsito e eventuais bloqueios temporários.

Saúde e prevenção

Foliões podem aproveitar a festa com tranquilidade Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Agentes de saúde estão circulando pelo evento para distribuir preservativos e conscientizar os foliões sobre a importância da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), reforçando o cuidado com a saúde durante a folia.

Limpeza e organização

Agentes ambientais garante a limpeza da cidade Foto: Claudio Vieira/PMSJC

A limpeza das ruas está sendo feita constantemente, com equipes atuando durante e após os eventos para manter a cidade organizada e livre de resíduos. A recomendação aos foliões é utilizar os lixos disponíveis e colaborar com a preservação do espaço público.

A festa segue até esta terça-feira (4) e a Prefeitura reforça o pedido para que os foliões curtam com responsabilidade, respeitando o espaço coletivo e seguindo as orientações das equipes municipais.

Blocos da cidade

Família curte o bloco Galinha D’Angola no Vicentina Aranha Foto: PMSJC

Fantasia, protetor solar e muita animação marcaram o desfile do tradicional Bloco Galinha D’Angola na manhã deste domingo (2) em São José dos Campos. Em sua 11ª edição, o bloco oficial do Parque Vicentina Aranha tomou as ruas da Vila Adyanna, arrastando milhares de foliões de todas as idades em uma explosão de cores, música e alegria.

Recém-chegado à cidade após se mudar do Rio de Janeiro, Max aproveitou o evento ao lado da esposa e da filha e ficou surpreso com a organização e a segurança do Carnaval joseense. “Aqui é bem diferente do Rio, bem mais organizado, e a gente está gostando bastante. A sensação de segurança é bem maior, isso é algo novo para nós”, destacou.

O Galinha D’Angola, um dos blocos mais populares da cidade, reuniu 35 mil foliões em 2024 e mantém sua tradição de celebrar a cultura e a diversidade. Neste ano, o desfile homenageou a África, terra natal da galinha-d’angola, ave-símbolo do Parque Vicentina Aranha. A concentração começou às 9h em frente ao parque, com a saída para o desfile às 10h, levando muita música e alegria pelas ruas do entorno.

Além do Galinha D’Angola, outro grande destaque do Carnaval joseense é o Bloco Pirô Piraquara, que desfilou neste sábado (1º), na Travessa Chico Luiz e que irá participar no Carnaval da Via Oeste, na segunda-feira (3), a partir das 9h30, ampliando ainda mais a folia na cidade.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Governança