San Lorenzo x Racing ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (03/03)

San Lorenzo x Racing: Duelos Imperdíveis no Torneo Apertura 2025

No próximo dia 2 de março, às 19:00 (horário local), o Estádio Pedro Bidegain (Novo Gasômetro) será palco de um grande confronto pelo Torneo Apertura 2025 da Liga Profesional de Fútbol. San Lorenzo, que vem de uma derrota no clássico contra o Huracán, receberá o campeão da Recopa Sudamericana, Racing Club. Ambas as equipes chegam com ânimos distintos, e a expectativa é alta para o duelo.

San Lorenzo: Buscando Recuperação

O Ciclón, após perder por 2-0 para o Huracán, perdeu também a invencibilidade no Torneo Apertura, mas ainda ocupa a quarta posição na Zona B. Com 13 pontos conquistados até o momento, a equipe tentará reagir e buscar os três pontos para se manter entre os líderes do torneio. O técnico Miguel Ángel Russo contará com mudanças em sua escalação, mas acredita na recuperação imediata de sua equipe.

Racing: Em Alta após a Conquista Internacional

Do lado do Racing, a confiança está em alta após a conquista da Recopa Sudamericana, onde derrotaram o Botafogo com um imponente 4-0 no placar agregado. A equipe de Gustavo Costas chega ao confronto com uma estrela a mais no uniforme, e o objetivo agora é encontrar regularidade no torneio local. Com 9 pontos em 6 rodadas, a Academia buscará os três pontos para melhorar sua posição na Zona A e continuar sua boa campanha.

Prováveis Escalações

San Lorenzo (provável escalação):

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Nicolás Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Emanuel Cecchini, Matías Reali, Alexis Cuello, Malcom Braida; Andrés Vombergar.

Técnico: Miguel Ángel Russo.

Gabriel Arias ou Facundo Cambeses; Germán Conti, Nazareno Colombo, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Adrián Martínez e Maximiliano Salas.

Técnico: Gustavo Costas.

Onde Assistir

O jogo entre San Lorenzo e Racing será transmitido ao vivo pelo canal ESPN Premium, e os torcedores poderão acompanhar todas as emoções da partida tanto pela TV quanto por streaming online.

Detalhes do Jogo:

Data: 2 de março de 2025

2 de março de 2025 Horário: 19:00 (horário local)

19:00 (horário local) Estádio: Pedro Bidegain (Novo Gasômetro), Buenos Aires, Argentina

Pedro Bidegain (Novo Gasômetro), Buenos Aires, Argentina Árbitro: Facundo Tello

Facundo Tello VAR: Mauro Vigliano

Mauro Vigliano Transmissão: ESPN Premium (TV) e TyC Sports (online)

Este duelo entre San Lorenzo e Racing promete ser de grandes emoções e marcará um capítulo importante do Torneo Apertura 2025. Ambos os times têm suas ambições e esperam sair com os três pontos. Não perca!