Centro Histórico encanta pela riqueza da arquitetura barroca e colorido dos casarões

Cultura, história e natureza se concentram no Centro Histórico de João Pessoa, capital paraibana, terceira cidade mais antiga do Brasil, que se destaca como um destino turístico que vai além de suas praias paradisíacas. As atrações culturais e os parques naturais do Centro Histórico são boas opções nesse feriadão de Carnaval para quem busca momentos tranquilos, longe da folia.

O Centro Histórico de João Pessoa é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e preserva construções dos séculos 17 e 18, com influência barroca e art nouveau. Entre os pontos mais visitados estão o Largo de São Pedro Gonçalves, a Casa da Pólvora e a Praça Antenor Navarro, que se destacam pela arquitetura e colorido dos casarões que contam parte da história da cidade.

O passeio pode ser iniciado pelo Largo de São Pedro. No local, estão concentradas a Igreja de São Frei Pedro Gonçalves, construída com influência eclética em 1843, e o tradicional Hotel Globo. Na igreja, durante trabalhos de restauração, no ano de 2000, foram identificadas pelos historiadores ruínas de uma fortificação. Em uma avaliação preliminar dos técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) pode se tratar das “Muralhas do Varadouro”, que remetem as primeiras ocupações da então Capitania da Paraíba, de 1585.

Hotel Globo – Com 96 anos de história, o Hotel Globo, inaugurado em 1929, foi um dos mais luxuosos da época. Em 1978, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep), por sua arquitetura singular dotado de traços característicos da primeira metade do século 20. Atualmente é administrado pela Prefeitura Municipal, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope) e funciona como centro cultural, com exposições, saraus e apresentações musicais, além de proporcionar um pôr do sol deslumbrante no seu jardim com vista para o Rio Sanhauá, berço do nascimento da cidade de João Pessoa, em 1585. Atualmente está com uma exposição ‘Fotofolia’, que destaca a importância do Carnaval.

Nas dependências do Hotel Globo funciona o Celeiro Espaço Criativo, onde peças artesanais de 70 artistas paraibanos estão expostas e à venda e poderão ser visitadas durante o período de Carnaval de sábado a segunda-feira, das 8h30 às 17h.

O passeio pode se estender a Praça Antenor Navarro, famosa pelos casarões coloridos que ganharam fama pelo país e o por todo o mundo através das lentes dos fotógrafos da cidade e turistas que visitam diariamente o Centro Histórico de João Pessoa. Os casarios históricos datam do século 19. São imóveis de primeiro andar, de arquitetura eclética com exemplares em Art déco, que originalmente eram casas comerciais no seu pavimento térreo e no pavimento superior funcionavam escritórios de profissionais liberais.

Casa da Pólvora – Outra parada obrigatória no Centro Histórico é a Casa da Pólvora, construção de 1710 que servia para armazenar munições. A construção é localizada no alto da Ladeira de São Francisco, uma das primeiras ruas da cidade. Além do valor histórico, o local proporciona uma vista privilegiada do Porto do Capim, às margens do Rio Paraíba. Neste feriadão, pessoenses e turistas podem admirar apenas a fachada da construção, porque o espaço só estará aberto na Quarta-feira de Cinzas a partir das 14h, além de curtir o belíssimo pôr do sol sentado na grama.

Centro Cultural São Francisco – É um complexo arquitetônico formado pela Igreja de São Francisco e pelo Convento de Santo Antônio, além da Capela da Ordem Terceira de São Francisco, a Capela de São Benedito, a Casa de Oração dos Terceiros (chamada de Capela Dourada), o Claustro da Ordem Terceira, uma fonte e um grande adro com um cruzeiro, constituindo um dos mais notáveis legados do Barroco no Brasil.

No passeio pelo Centro Histórico, pessoenses e turistas podem conhecer as riquezas da arquitetura barroca e da arte sacra nas Igreja da Misericórdia, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Mosteiro de São Bento e na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, que foi construída em 1586 pelos primeiros colonizadores da Paraíba para homenagear a padroeira da Capital da Paraíba, Nossa Senhora das Neves. A igreja foi reconstruída no início do século 17e passou por reformas ao longo dos séculos 17 e 18.

Praça Rio Branco – Situada no Centro comercial de João Pessoa, a praça é conhecida pela beleza arquitetônica e pelas suas frondosas árvores. Aos sábados a praça se transforma no palco para o melhor do chorinho e do samba com o evento ‘Sabadinho Bom’ promovido pela Funjope. O evento é gratuito, a partir das 12h.

Parque Solon de Lucena – Para quem prefere contato com a natureza, o Parque Solon de Lucena, conhecido como Lagoa, oferece uma área verde no centro da cidade. O espaço de 35 mil metros quadrados é ideal para piqueniques, caminhadas e eventos culturais. Foi tombado pelo Iphaep nos anos 1980. Os jardins têm o traçado original do paisagista Burle Marx, com diversos bambuzais e exemplares de pau-d’arco e de espécies da Mata Atlântica, além das belas palmeiras imperiais que acompanham o desenho do lago central.

Parque Arruda Câmara – A natureza também é exuberante no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, popularmente chamado de Bica, um espaço que reúne animais, plantas e trilhas em meio à natureza. O parque é uma excelente alternativa para passeios tranquilos em família neste feriadão de Carnaval. A entrada tem um valor simbólico de R$ 3,00. Crianças com menos de 7 anos e adultos com mais de 60 são isentos da taxa. O espaço vai abrir as portas no período de Carnaval das 8h às 17h (entrada somente até as 16h). Fecha, exclusivamente, na quarta-feira de Cinzas.

Tombada pelo Iphaep, devido sua diversidade de espécies e valor histórico, a Bica guarda as lendas e dos povos originários, como a Fonte de Tambiá, que segundo historiadores foi o embrião do atual espaço zoobotânico da Capital. No local, também se pode fazer caminhadas, andar de trem e pedalinho ou simplesmente meditar ao som da canção dos ventos e dos pássaros.