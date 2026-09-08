Seinfra começa a semana realizando serviços da operação tapa-buraco em 30 bairros de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa dá continuidade aos serviços de manutenção em ruas e avenidas e inicia a semana executando a operação tapa-buraco em 30 bairros. A ação é realizada diariamente pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), através da Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem, atendendo as demandas da população realizadas por meio dos canais oficiais.

Nesta segunda-feira (1º), a operação tapa-buraco passará pelas seguintes localidades: Manaíra, Bancários, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo, Castelo Branco, Cruz das Armas, Cristo, Tambauzinho, Centro, Treze de Maio, Geisel, Paratibe, Bairro dos Ipês, Mandacaru, Cabo Branco, Tambaú, Aeroclube, Jaguaribe, Bessa, Mangabeira, Valentina, Muçumagro, Funcionários II, Altiplano, Roger, Tambiá, Torre, Gramame, Bairro das Indústrias e João Paulo II.

Os serviços de manutenção nas galerias pluviais também estarão sendo executados, como limpeza e desobstrução de galerias, adequação e manutenção de bocas de lobo, extensão de rede/afundamento e execução de linha d’água nos bairros do Planalto da Boa Esperança, Valentina, Manaíra, Varjão, João Paulo II, Geisel, Funcionários, Centro, Mangabeira, Alto do Mateus, Torre, Gramame e Oitizeiro.

Aplicativo – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.