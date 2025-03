Ao som de marchinhas clássicas, ‘Bloquinho de Prata’ agita melhor idade no Carnaval 2025 em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Ao som de marchinhas clássicas e muita animação, a 1ª edição do “Bloquinho de Prata” reuniu idosos cheios de energia nesta segunda-feira, 3, para celebrar o Carnaval de Boa Vista 2025. Organizada pela Secretaria Municipal de Gestão Social (SEMGES), a festa ocorreu na Praça Linear Chico do Carneiro, bairro dos Estados, rendendo bons momentos de nostalgia.

Cerca de 400 integrantes do projeto Cabelos de Prata de todos os Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) e dos grupos de idosos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) participaram da festa. A aposentada Marilene Almeida, de 63 anos, faz parte do projeto “Exercitando com Saúde”, da UBS Olenka e foi à praça toda a caráter para dançar com os amigos. “Estou há quatro meses participando desse projeto da Prefeitura. Amo o carnaval e decidi vir toda fantasiada. Essa é a primeira vez que brinco e está tudo maravilhoso. Tenho que aproveitar essa fase da melhor idade”, disse a aposentada.

Quem comandou a folia do “Bloquinho de Prata” foi a banda Carne Seca, que embalou os foliões com um repertório repleto marchinhas. O casal Maria da Conceição, de 74 anos e Luiz José, 89, curtiu muito a experiência. “É muito bom ter esse momento com meu companheiro. Afinal de contas, nos conhecemos no Cabelos de Prata e estamos casados há nove anos. Carnaval é tempo de sorrir e brincar”, disse dona Maria.

Importância da iniciativa no Carnaval

A superintendente de Desenvolvimento Social, Sheyla Medeiros, ressaltou a importância dessa iniciativa. “Sempre fizemos o Baile de Prata com os idosos que participam do projeto. Mas visando essa integração social, decidimos expandir esse ano, para os idosos que não participam de nenhum programa do município, para que eles também pudessem vir brincar. Além disso, temos toda uma equipe médica preparada para atender e dar suporte para esse público durante o carnaval”, ressaltou.

Por fim, a festa na Praça Chico do Carneiro ocorre desde sábado, 1º, primeira noite do Carnaval, e se encerra nesta segunda-feira, 3, ao som de Juh Alves e o Bloco do Mujica.

Fonte: Da Redação