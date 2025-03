Palpites Vitória x Náutico , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (12/03)

O jogo entre Vitória x Náutico marcado para acontecer nesta 19h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Caxias que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias do Maringá

Vitória x Náutico – Copa Betano do Brasil 2025: Prévia, Prognóstico e Onde Assistir

A Copa Betano do Brasil segue a todo vapor, e nesta quarta-feira (12/03), o Vitória recebe o Náutico no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, pela segunda fase da competição. O confronto é de mata-mata, o que significa que apenas um time seguirá vivo na luta pelo título. Confira abaixo as principais informações sobre a partida, histórico de confrontos, odds e previsões.

Detalhes da Partida

Jogo: Vitória x Náutico

Vitória x Náutico Data: 12 de março de 2025

12 de março de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador-BA

Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador-BA Competição: Copa Betano do Brasil – Segunda fase

Análise das Equipes

Vitória

O Vitória chega embalado após bons resultados recentes. O time rubro-negro tem um elenco qualificado e conta com o apoio da torcida para avançar na competição. Em sua última partida, mostrou solidez defensiva e eficiência no ataque. Um dos destaques da equipe é o zagueiro Lucas Halter, que se destaca na defesa e pode ser peça-chave para conter o ataque adversário.

Últimos 5 jogos do Vitória:

✅ Vitória 2×0 ABC

🔻 Vitória 1×2 Bahia

✅ Vitória 3×1 América-RN

➖ Vitória 0x0 Sport

✅ Vitória 2×1 CRB

Náutico

O Náutico, por sua vez, busca surpreender fora de casa. O Timbu vem oscilando, mas conta com bons valores no elenco, como Patrick Allan, meia habilidoso que pode fazer a diferença no setor ofensivo. O técnico aposta em um esquema tático equilibrado, buscando explorar os contra-ataques.

Últimos 5 jogos do Náutico:

➖ Náutico 1×1 Sport

✅ Náutico 2×0 Santa Cruz

🔻 Náutico 0x2 Fortaleza

✅ Náutico 3×1 Iguatu

🔻 Náutico 0x1 Ferroviário

Histórico de Confrontos Diretos

Nos últimos 10 confrontos entre as equipes:

Vitória venceu: 5 jogos

5 jogos Náutico venceu: 5 jogos

5 jogos Empates: 0

O equilíbrio no retrospecto mostra que qualquer resultado pode acontecer. No entanto, jogando em casa, o Vitória costuma ser muito forte.

Odds e Cotações (Bet365)

Vitória vence: 1.50

1.50 Empate: 3.75

3.75 Náutico vence: 7.00

O Vitória é o favorito, segundo as casas de apostas, principalmente por jogar no Barradão. No entanto, em um jogo eliminatório, tudo pode acontecer.

Palpite e Prognóstico

O Vitória tem um elenco mais equilibrado e conta com a força da torcida. O Náutico deve adotar uma postura mais defensiva, tentando explorar os contra-ataques. Com isso, o palpite para a partida é uma vitória do Vitória por 2 a 0.

Melhores apostas:

✔ Vitória vence (1.50)

✔ Vitória vence e mais de 1.5 gols (1.80)

✔ Lucas Halter para ter mais de 2 desarmes (1.90)

Onde Assistir Vitória x Náutico?

A partida terá transmissão ao vivo por plataformas de streaming e canais esportivos. Confira abaixo onde assistir:

📺 TV aberta: Não terá transmissão

📺 TV fechada: SporTV (a confirmar)

📲 Streaming: Betano TV e outros aplicativos de apostas com transmissão ao vivo

Fique ligado para mais informações sobre a Copa Betano do Brasil e outras competições!

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net