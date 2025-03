Empresária morre em acidente de trânsito no bairro Caimbé

A empresária Naylla Castro, de 32 anos, morreu em um acidente de trânsito, na madrugada desta segunda-feira ,3, na Av. Princesa Isabel, no bairro Caimbé, em Boa Vista.

De acordo com informações da equipe de Socorristas de Boa Vista e que atuam no Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a mulher morreu após a colisão frontal de dois veículos.

Do mesmo modo, duas pessoas ficaram feridas, entre elas, o esposo da empresária. Já a outra vítima que estava no banco de passageiros do outro carro, sofreu uma fratura na perna. Ambos foram levados para o Hospital Geral de Roraima (HGR).

O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CMBRR), também esteve no local. Por fim, a reportagem entrou em contato com a equipe para saber detalhes sobre o acidente e aguarda retorno.

Fonte: Da Redação