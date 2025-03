Com falta de engenheiros no mercado, SC tem quase 4 mil estudantes de engenharia beneficiados pelo Universidade Gratuita

Foto: Marco Favero/ Arquivo / Secom GOVSC

O programa Universidade Gratuita tem auxiliado não só os estudantes, mas Santa Catarina como um todo. Neste sentido, a iniciativa do Governo do Estado está beneficiando quase 4 mil estudantes de cursos de engenharia, área que tem sofrido com a falta de mão de obra no mercado e é vital para o desenvolvimento do estado.

Santa Catarina expandiu a produção industrial em 7,7% em 2024, tendo o melhor índice de crescimento do Brasil, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse crescimento aumentou ainda mais a busca por engenheiros no território catarinense.

“O Universidade Gratuita tem entre os objetivos permitir que o catarinense faça o curso dos seus sonhos e suprir as necessidades do mercado local. Quanto mais empresas e indústrias crescerem por aqui, mais engenheiros a gente vai ter que formar nas mais diversas áreas. Então nós estamos vendo na prática dois benefícios do programa: dar oportunidade de estudo pra quem quer e precisa e atender a necessidade do empresariado que gera empregos em Santa Catarina”, comemorou o governador Jorginho Mello.

Os futuros engenheiros beneficiados pelo Universidade Gratuita devem seguir os critérios de adesão para ter direito à integralidade do pagamento de suas mensalidades. O Estado pagará o valor total da graduação até o último semestre do curso em que estão matriculados. Como contrapartida, os estudantes deverão prestar serviço à população após a conclusão do curso, no total de até 480 horas, que devem ser cumpridas em até dois anos.

“Quando lançou o Universidade Gratuita eu pensei ‘agora é minha chance’. Daí eu fui atrás e agora estou aqui. Quando eu vi que era 100% eu pensei ‘isso não tá acontecendo’, aí eu fui atrás e era 100% mesmo e eu acredito que é o certo, porque rodovia, estrada, todo mundo faz, mas agora alguém que investe no estudo, na formação de alguém para ajudar a comunidade, isso aí é inovador”, conta a estudante Evelin Denoni, estudante da quarta fase de Engenharia Mecânica, no Sul de Santa Catarina, beneficiada com a bolsa do programa.

A mãe da estudante, lembra que foram muitas dúvidas quando Evelin começou a faculdade, incluindo como a família teria condições de pagar pelo curso. “Eu cheguei a chorar, mas foi muito boa mesmo essa notícia. E eu pedia pra Deus que desse essa oportunidade para ela. Eu via tanta gente ganhando bolsa e por que que ela não poderia ganhar também? Eu sempre pensei assim: se todo político falasse e cumprisse o que fala, estava tudo certo. E o Jorginho fez isso, ele prometeu e agora graças a ele nós temos a Evelin na faculdade”, disse a mãe Silvana Denoni.

Programa Universidade Gratuita

Somente em 2024, o programa concedeu mais de 41 mil benefícios em diferentes curos de graduação, com investimento anual do Governo de Santa Catarina no período, chegando a quase R$ 507 milhões. Até 2026, a expectativa é que o investimento no programa Universidade Gratuita supere R$ 1,2 bilhão, beneficiando até 70 mil estudantes.

“O Universidade Gratuita é um programa grandioso idealizado pelo nosso governador Jorginho Mello, que está realizando sonhos de famílias de todas as regiões do estado. Os estudantes beneficiados se tornarão grandes profissionais e irão contribuir para o desenvolvimento das suas comunidades”, destaca o secretário de Estado da Educação, Aristides Cimadon.

Confira os cursos de engenharia com beneficiados pelo Universidade Gratuita