Agência Minas Gerais | Governo de Minas participa da abertura da 91ª ExpoZebu, em Uberaba

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O governador Mateus Simões participou, na manhã deste sábado (25/4), da abertura da 91ª edição da tradicional ExpoZebu, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Organizada pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), a feira é considerada a maior de gado Zebu do mundo. O evento impulsiona a produção e reprodução genética do gado e a tecnologia no setor, além de movimentar a economia em Minas e, principalmente, na região do Triângulo Mineiro.

Além do governador Mateus Simões, a solenidade de abertura da ExpoZebu 2026 reuniu diversas autoridade, como o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, entre outros.

Durante a cerimônia, Simões reforçou aos presentes o compromisso do Estado para manter o agro como motor da economia mineira.

“Minas Gerais é hoje um dos principais polos da pecuária bovina no país e isso é resultado de um trabalho integrado dos produtores com grandes times, como a Seapa, Emater, Epamig e IMA. Tudo isso para que regiões como essa do Triângulo possam se destacar não só pelo estado, mas por todo o mundo, levando o que temos de melhor que é agropecuária”, destacou o governador Mateus Simões.

Atualmente, ocupando a 4ª posição no ranking nacional, Minas Gerais possui um rebanho estimado em cerca de 23 milhões de cabeças. Já o Triângulo Mineiro se destaca como a principal região produtora do estado, sendo o município de Uberaba conhecido como a “capital mundial do gado zebu”, referência em melhoramento genético de raças zebuínas.

“É uma honra poder mostrar a todos a força do Zebu, a força da nossa genética. Estamos na capital mundial, porque o gado Zebu representa hoje, pelo melhoramento ocorrido, o que a gente tem de possibilidade de expansão para mercados como a Índia e a África. O prazer de expor Zebu a cada ano é renovar a nossa condição de entregar a melhor genética, além da possibilidade de ir, fazer e encontrar os grandes players desse mercado, colocando o Brasil, Minas Gerais e Uberaba como o centro disso”, enfatizou Simões.

ExpoZebu 2026

A 91ª edição da ExpoZebu acontece entre os dias 25/04 e 03/05, com o tema: “Global – porque é feita por todos”. A feira visa destacar a dimensão internacional da genética zebuína e o protagonismo dos pecuaristas brasileiros na consolidação de novos mercados.

A programação inclui julgamentos de animais, concurso leiteiro, leilões e shoppings de animais, área comercial, reuniões técnicas, rodadas de negócios internacionais, encontros da ABCZ Jovem e ABCZ Mulher, programas do Museu do Zebu, homenagens do Mérito ABCZ e grandes shows

O Governo de Minas marca presença na Expozebu com um estande institucional integrado, reunindo a Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento (Seapa), Emater-MG, Epamig e Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

O estande conta com atendimento técnico, difusão de tecnologias e apoio direto aos produtores. A atuação das vinculadas inclui desde orientação técnica e organização da agricultura familiar até demonstrações de tecnologias e pesquisas aplicadas ao campo, fortalecendo a produção regional. A Epamig também realiza o leilão de gado GIR.

A ExpoZebu consolida Minas como protagonista no cenário agropecuário internacional, atraindo investidores, visitantes e profissionais de diversos países, além de gerar impactos significativos em toda a cadeia produtiva. O evento reforça o papel das festas e exposições como plataformas estratégicas de promoção territorial, capazes de integrar negócios, cultura, gastronomia e turismo.

Entregas para Uberaba

Ainda na solenidade de abertura da tradicional ExpoZebu, o governador Mateus Simões entregou para a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, três máquinas agrícolas para o município: uma pá carregadeira freio seco, no valor de R$ 342 mil; uma retroescavadeira, de R$ 320 mil; e uma motoniveladora, de R$ 615 mil;

Governo Presente

A presença do governador de Minas na ExpoZebu 2026 está inserida na programação de transferência da capital do estado para Uberaba, no Triângulo Mineiro, dentro da iniciativa Governo Presente.

As transferências provisórias da capital se repetem por 19 cidades até junho, numa ação que busca reconhecer a importância e valorizar cada uma das regiões mineiras, além de possibilitar ao chefe do Executivo estadual conhecer ainda mais de perto as demandas dos moradores locais, incluindo os municípios ao redor de cada capital provisória.

Com isso, o Governo de Minas pretende destacar o papel estratégico desempenhado pelos municípios mineiros no fortalecimento das políticas públicas, na descentralização administrativa e na promoção do desenvolvimento regional.

A iniciativa reforça a importância de aproximar a administração pública estadual das diversas regiões de Minas Gerais, estimulando o diálogo federativo, a articulação institucional e a presença do Estado em cada território.