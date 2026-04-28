Sesau informa cancelamento de evento de amamentação coletiva – CGNotícias

Por MRNews



A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informa o cancelamento do evento de amamentação coletiva que seria realizado neste domingo (26), conforme programação previamente divulgada, dentro das atividades do Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM) e do Encontro Nacional de Alimentação Complementar (ENAC).

A decisão foi tomada de forma preventiva, considerando o atual período de maior circulação de vírus respiratórios, comum nas estações mais frias do ano. Como o público-alvo do evento inclui bebês e crianças pequenas grupo mais vulnerável a complicações, a medida visa garantir a segurança e a saúde dos participantes.

A Sesau esclarece que a programação do ENAM e do ENAC está mantida, sendo o cancelamento restrito apenas à atividade no domingo, que ocorreria na Praça do Rádio.

Guia Lopes da Laguna ganha reforma do hospital, escola e obras para qualificar infraestrutura da cidade

Dona de casa viaja 212 km para participar do Mutirão Todos em Ação – CGNotícias

O evento, que tinha como objetivo incentivar e conscientizar sobre a importância do aleitamento materno, deverá ser reprogramado em momento oportuno, quando houver condições mais seguras para sua realização.

A Sesau reforça que segue atenta às recomendações das autoridades de saúde e mantém o compromisso com a promoção de ações que priorizem o bem-estar da população.