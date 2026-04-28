A Operação Cata Bagulho atenderá o seguinte bairro neste sábado, (25)

Confira a programação dos bairros que serão atendidos: Beira Rio I Beira Rio II A partir das 8h A ação
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