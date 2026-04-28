A Operação Cata Bagulho atenderá o seguinte bairro neste sábado, (25)

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Celso Gomes Secretaria de Mobilidade Urbana A Prefeitura de São José dos Campos acaba de disponibilizar mais uma forma para que as pessoas com mais de 60 anos possam emitir sua credencial de estacionamento: a Carteira Digital de Trânsito. São José dos Campos fez a adesão ao Portal de Serviços da Secretaria Nacional de […]