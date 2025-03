GCM impede furto em loja de automóveis no Jardim Ana Maria – Agência de Notícias

Posted on

Foto: Divulgação PMBV Equipes da Patrulha Maria da Penha promoveram nesta terça-feira, (13) na sede do programa Família que Acolhe, uma palestra para alertar sobre casos de violência, seja ela física ou psicológica. A atividade integra as ações da Campanha Agosto Lilás, desenvolvida em todo o país, com o principal objetivo conscientizar a população sobre o […]