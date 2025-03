Palpites Caxias x Fluminense , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (05/03)

Por MRNews



O jogo entre Caxias x Fluminense marcado para acontecer nesta 19 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Caxias que vai buscar a vitória em seus domínios.

Caxias x Fluminense: Onde Assistir, Horário e Prováveis Escalações pela Copa do Brasil

Caxias e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, no Rio Grande do Sul, pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. O duelo será transmitido ao vivo pelos canais Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Situação das Equipes

Caxias

O Caxias chega para o confronto após ser eliminado do Campeonato Gaúcho ao perder para o Internacional por 3 a 1 no último sábado (1). Apesar da queda no estadual, a equipe busca surpreender o Tricolor carioca e avançar na Copa do Brasil. Para o jogo, o clube disponibilizou ingressos promocionais no valor de R$ 30 para torcedores que doarem 1kg de alimento não perecível. O valor normal das entradas é de R$ 100.

Fluminense

O Fluminense vem embalado após golear o Volta Redonda por 4 a 0 na semifinal do Campeonato Carioca. No entanto, o técnico Mano Menezes terá desfalques importantes, como Thiago Silva, Renato Augusto, Ganso e Lima. Ainda assim, o Tricolor entra como favorito para avançar na competição.

FICHA TÉCNICA – CAXIAS X FLUMINENSE

🏆 Competição: Copa do Brasil – Segunda Fase

📅 Data: Quarta-feira, 05/03/2025

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenário – Caxias do Sul (RS)

📺 Onde Assistir: Sportv, Premiere e Globoplay

Prováveis Escalações

Fluminense

Técnico: Mano Menezes

Escalação: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes, Gabriel Fuentes; Otávio (Hércules), Martinelli, Arias, Riquelme, Canobbio e Cano.

Caxias

A equipe ainda não divulgou a provável escalação.

Retrospecto do Confronto

O Fluminense leva vantagem no histórico contra o Caxias, mas o fator casa pode ser um trunfo para a equipe gaúcha. No último confronto entre os times pela Copa do Brasil, o Tricolor venceu por 3 a 0.

Palpite para Caxias x Fluminense

O Fluminense é favorito e deve impor seu jogo mesmo fora de casa. O Caxias tentará equilibrar as ações, mas a superioridade técnica do Tricolor pode pesar no confronto.

Palpite: Vitória do Fluminense por 2 a 0.

Análise de Dados

