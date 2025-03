Caxias do Sul x Flamengo ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (05/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Caxias do Sul x Flamengo hoje, HOJE (05) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Caxias do Sul x Flamengo: Informações da Partida (05/03/2025)

A bola vai subir para mais um grande duelo do Novo Basquete Brasil (NBB)! Nesta quarta-feira, 05 de março de 2025, o Caxias do Sul recebe o Flamengo em uma partida crucial na competição. O jogo acontece às 19h30 (horário de Brasília) e promete muita emoção para os fãs do basquete.

Situação das Equipes no Campeonato

O Flamengo chega embalado para este confronto, ostentando uma sequência impressionante de cinco vitórias consecutivas na temporada. Os rubro-negros vêm dominando o NBB e já demonstraram sua força no último encontro com o Caxias do Sul, quando venceram por 84 a 55.

Já o Caxias do Sul busca recuperação após resultados irregulares. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias e três derrotas, sendo a mais recente contra o Brasília (83 a 77). Para surpreender o Flamengo, o time da casa precisará mostrar um desempenho sólido, especialmente na defesa.

Últimos Jogos do Caxias do Sul

12/02/2025 – NBB : Brasília 83×77 Caxias do Sul ( D )

: Brasília 83×77 Caxias do Sul ( ) 06/02/2025 – NBB : Caxias do Sul 78×67 Botafogo ( V )

: Caxias do Sul 78×67 Botafogo ( ) 04/02/2025 – NBB : Caxias do Sul 88×82 R10 Score Vasco ( V )

: Caxias do Sul 88×82 R10 Score Vasco ( ) 20/01/2025 – NBB : Pato 78×65 Caxias do Sul ( D )

: Pato 78×65 Caxias do Sul ( ) 13/01/2025 – NBB: União Corinthians 78×77 Caxias do Sul (D)

Últimos Jogos do Flamengo

03/03/2025 – NBB : União Corinthians 77×82 Flamengo ( V )

: União Corinthians 77×82 Flamengo ( ) 28/02/2025 – NBB : Flamengo 91×81 Pato ( V )

: Flamengo 91×81 Pato ( ) 15/02/2025 – NBB : Flamengo 85×71 Unifacisa ( V )

: Flamengo 85×71 Unifacisa ( ) 13/02/2025 – NBB : Flamengo 84×79 Fortaleza B.C. ( V )

: Flamengo 84×79 Fortaleza B.C. ( ) 10/02/2025 – CLA: Flamengo 110×65 Toros del Chiriqui (V)

Confronto Direto

Nos últimos cinco encontros entre Caxias do Sul e Flamengo, o time carioca levou a melhor em todas as partidas. O último embate, realizado em 04 de novembro de 2024, terminou com uma vitória avassaladora do Flamengo por 84 a 55.

Odds das Casas de Apostas

As casas de apostas apontam amplo favoritismo para o Flamengo. Veja as odds para a partida:

Bet365 : Caxias do Sul (7.50) | Flamengo (1.07)

: Caxias do Sul (7.50) | Flamengo (1.07) Betano.br : Caxias do Sul (8.25) | Flamengo (1.06)

: Caxias do Sul (8.25) | Flamengo (1.06) BetEsporte : Caxias do Sul (6.00) | Flamengo (1.05)

: Caxias do Sul (6.00) | Flamengo (1.05) Estrelabet: Caxias do Sul (8.00) | Flamengo (1.06)

Onde Assistir Caxias do Sul x Flamengo Ao Vivo?

A partida será transmitida ao vivo através das plataformas de apostas esportivas, para usuários cadastrados e com saldo na conta. Além disso, os fãs podem acompanhar livescore e estatísticas em tempo real no Flashscore e outros portais esportivos.

Palpite e Expectativas

O Flamengo é o grande favorito para o jogo, considerando seu retrospecto recente e a superioridade sobre o Caxias do Sul em confrontos diretos. A tendência é de mais uma vitória dos rubro-negros, mas o time gaúcho tentará fazer valer o fator casa para equilibrar as ações.

Palpite: Flamengo vence por mais de 10 pontos de diferença.